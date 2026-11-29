Trong bối cảnh thị trường DRAM hiện tại, Apple đang buộc phải điều chỉnh lại các chiến lược hợp tác với các nhà cung cấp. Thay vì chỉ ký kết các hợp đồng ngắn hạn như trước đây với Samsung, nhà sản xuất iPhone đang phải chuyển sang các thỏa thuận dài hạn kéo dài từ 4 đến 5 năm. Theo báo cáo từ Maeil Business Newspaper, thỏa thuận này đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng và dự kiến sẽ có hiệu lực từ nửa đầu năm 2027.

Apple buộc phải chịu trận trước Samsung để đảm bảo nguồn cung DRAM cho iPhone và MacBook tương lai ẢNH: REUTERS

Hợp đồng mới không chỉ đảm bảo khối lượng cung cấp DRAM tối thiểu mà còn cho phép điều chỉnh giá theo điều kiện thị trường, thay vì áp đặt giá cố định ở mức thấp như trước. Sự thay đổi này diễn ra khi Apple mất dần ưu thế đàm phán, buộc họ phải chấp nhận những điều kiện không thuận lợi để đảm bảo nguồn cung linh kiện cho các sản phẩm chủ lực như iPhone và MacBook.

Khi Apple không còn là 'kẻ bề trên'

Trước đây, Apple đã sử dụng sức mua lớn và chiến thuật đàm phán mạnh mẽ để ép giá các nhà cung cấp, nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi. Một quan chức trong ngành công nghiệp bán dẫn nhận định: "Thỏa thuận dài hạn này với Samsung là một hợp đồng chưa từng có tiền lệ, hiếm khi thấy trong quá khứ".

Sự gia tăng nhu cầu về DRAM cho các trung tâm dữ liệu AI (trí tuệ nhân tạo) cũng là một yếu tố quan trọng, khi giá trị của một kilogram bộ nhớ được ước tính tương đương với 620 gram vàng 24K. Với xu hướng giá DRAM có khả năng tiếp tục tăng, Apple buộc phải thay đổi chiến lược kinh doanh để bảo vệ nguồn cung linh kiện.

Mặc dù một thẩm phán liên bang tại Mỹ đã chuyển vụ kiện tập thể chống lại Samsung, SK hynix và Micron sang giai đoạn tiếp theo với cáo buộc các công ty này đã thông đồng để hạn chế nguồn cung bộ nhớ, nhưng các thủ tục pháp lý dường như khó có thể ngăn chặn hoạt động sản xuất hiện tại của họ. Hơn nữa, với việc các khách hàng khác đã ký kết các cam kết dài hạn, Apple có thể sẽ bị ưu tiên ít hơn nếu không tuân thủ các điều khoản mới này.