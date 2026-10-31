Argentina chịu áp lực từ Brazil sau vụ ông Flavio Bolsonaro đến Mỹ

Máy bay bị nghi ngờ chở theo gia đình ông Flavio Bolsonaro khi quá cảnh tại sân bay Jose Joaquin de Olmedo ở Guayaquil (Ecuador) để tiếp nhiên liệu hôm 28.10 ảnh: afp

AFP hôm 31.10 dẫn lời một nguồn tin ngoại giao Brazil cho biết cuộc gặp với đại diện ngoại giao Argentina diễn ra tại Brasilia hôm 29.10 (giờ địa phương). Tại cuộc gặp, đại diện Argentina đưa ra lời giải thích, nhưng không rõ chi tiết.

Ông Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đang lãnh án tại gia, đã thua trong cuộc bầu cử hôm 25.10 và bị buộc phải nộp lại toàn bộ hộ chiếu trong lúc cuộc điều tra hình sự được tiến hành.

Tuy nhiên, ông cùng gia đình đã lên máy bay bí mật rời Brazil qua ngả Argentina và Ecuador, trước khi chuyến bay đáp xuống Florida hôm 28.10. Dù các hộ chiếu Brazil bị hủy, ông Bolsonaro vẫn còn hộ chiếu Ý.

Theo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Argentina, ông Bolsonaro lên máy bay riêng vào tối 27.10 tại Puerto Iguazu thuộc đông bắc Argentina, chỉ 40 phút sau khi nhập cảnh vào nước láng giềng bằng đường bộ. Điều này do hai nước có đường biên giới chung dài khoảng 1.224 km.

Sau khi đến nơi, ông Bolsonaro trong tuyên bố đầu tiên đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Argentina Javier Milei và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Sau đó, ứng viên tổng thống Brazil giải thích phải rời Brazil để tránh bị "đàn áp" và kêu gọi không đổ lỗi chuyến đi của ông cho bất kỳ ai.

Trước đó, Brasilia hồi tháng 7 triệu hồi đại sứ và giáng cấp quan hệ ngoại giao với Buenos Aires sau khi Tổng thống Milei nhiều lần đưa ra các phát ngôn về Brazil.

Bản thân ông Milei không công nhận chiến thắng của ông Lula, còn Tổng thống Trump cũng tỏ ra hoài nghi về kết quả bầu cử Brazil.

Trong khi đó, chiến thắng của ông Lula được đông đảo các nguyên thủ thế giới công nhận.