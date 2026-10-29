Ông Bolsonaro tuyên bố mình là nhà lãnh đạo Brazil, ông Trump lên tiếng

"Tôi mới là tổng thống đắc cử, còn những kẻ phạm tội đánh cắp cuộc bầu cử tại Brazil là một phần của một tổ chức tội phạm đã thiết lập nên chế độ chuyên chế", ông Bolsonaro tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội X của mình, đồng thời cáo buộc đã xảy ra "gian lận bầu cử".

Ông Flavio Bolsonaro bước xuống máy bay sau khi hạ cánh tại sân bay Opa-Locka ở Miami thuộc bang Florida (Mỹ) ngày 28.10 Ảnh: AFP

"Tôi sẽ lãnh đạo phe đối lập từ đây", ông nhấn mạnh. Trong một tuyên bố sau đó, ông đã điều chỉnh lại phát ngôn của mình, tự gọi bản thân là "nhà lãnh đạo" thay vì "tổng thống".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28.10 nhắc lại quan điểm cho rằng cuộc bầu cử tại Brazil "rất kỳ lạ", nhưng nói với các phóng viên rằng ông "sẽ không can thiệp" vào tuyên bố là nhà lãnh đạo Brazil của ông Bolsonaro.

Ông Bolsonaro (45 tuổi) đã hạ cánh xuống sân bay Opa-Locka gần thành phố Miami thuộc bang Florida (Mỹ) vào đầu ngày 28.10 trên một chiếc máy bay tư nhân. Các chi tiết về việc ông Bolsonaro cùng vợ và các con gái đặt chân đến Mỹ vẫn đang dần được hé lộ.



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Tại Brazil, ông Bolsonaro đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng và rửa tiền. Trong bối cảnh quyền miễn trừ nghị sĩ sắp hết hiệu lực và đã có lệnh yêu cầu nộp lại hộ chiếu, ông vẫn rời khỏi đất nước, di chuyển đến Mỹ thông qua Argentina và Ecuador.

Một nguồn tin cảnh sát chia sẻ với AFP rằng hộ chiếu Brazil và hộ chiếu ngoại giao của ông Bolsonaro đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, theo các tài liệu từ phía Ý mà AFP tiếp cận được, vị thượng nghị sĩ này cũng đã có quốc tịch Ý từ năm 2023.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ khẳng định các thành viên gia đình ông Bolsonaro đã trải qua quá trình kiểm tra và được thông quan "theo đúng các quy định và thủ tục nhập cư hiện hành".

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 25.10 với 51,8% số phiếu, gọi việc ông Bolsonaro rời khỏi đất nước là một hành động "đáng xấu hổ".

"Một người lén lút rời khỏi đất nước mình chắc hẳn phải có điều gì đó che giấu", ông Lula phát biểu tại Brasilia trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 81 của mình hôm 27.10.

Tuy nhiên, cảnh sát Brazil ngày 28.10 khẳng định rằng ông Bolsonaro không bị coi là một người trốn chạy, theo AFP.

Vụ việc đã gây tranh cãi tại nước láng giềng Argentina, nơi các nhà lập pháp phe đối lập yêu cầu làm rõ cách thức ông Bolsonaro có thể di chuyển qua lãnh thổ nước này.

Dù chính quyền Argentina xác nhận ông này mang theo những giấy tờ thông hành hợp lệ, giới chức đã yêu cầu Chánh văn phòng nội các Diego Santilli cung cấp thông tin chi tiết cho quốc hội, theo AFP dẫn lời nhà lập pháp phe đối lập Agustin Rossi.