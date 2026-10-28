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    Ông Flavio Bolsonaro bí mật rời Brazil đến Mỹ sau khi thất cử

    Thụy Miên
    Thụy Miên
    Ứng viên tổng thống Brazil Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đang ngồi tù, đã rời Brazil đến Mỹ bất chấp lệnh tòa án cấm ông xuất cảnh, theo báo chí Mỹ.
    Ông Flavio Bolsonaro bí mật rời Brazil đến Mỹ sau khi thất cử- Ảnh 1.

    Hiện chưa rõ tung tích của ông Flavio Bolsonaro sau khi báo chí Mỹ đưa tin ông rời Brazil đến nước này

    ảnh: afp

    Hôm 25.10, thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro đã thua cuộc trước đương kim Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử Brazil hôm 25.10. Tuy nhiên, ông Bolsonaro từ chối thừa nhận thất bại.

    Hôm sau, thượng nghị sĩ cho biết một thẩm phán Tòa Tối cao Brazil ra lệnh ông phải nộp lại hộ chiếu. Bản thân ông Bolsonaro đang bị điều tra về cáo buộc tham nhũng và rửa riền. Vì thế, việc thất cử đồng nghĩa ông cũng bị mất quyền miễn trừ truy tố đối với các thành viên quốc hội.

    Đài CNN hôm nay 28.10 dẫn một nguồn tin quan chức giấu tên tiết lộ ông Bolsonaro đang trên đường đến bang Florida (Mỹ). Các hãng truyền thông khác của Mỹ cũng đưa tin tương tự.

    Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 27.10 cho hay sẽ cấp thị thực cho ông Bolsonaro và gia đình, nhưng không xác nhận về kế hoạch đi lại của ông.

    AFP dẫn một nguồn tin cảnh sát cho biết các hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông của ông Bolsonaro đã bị hủy, thêm rằng không có hồ sơ chính thức cho thấy thượng nghị sĩ đã rời nước.

    Tuy nhiên, ông cũng được cấp quốc tịch Ý từ năm 2023. Và một ngày sau cuộc bầu cử, ông phát biểu trên Instagram rằng: "Tôi chưa bao giờ có ý định rời khỏi nước này" sau khi có lệnh cấm xuất cảnh.

    Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Bolsonaro là ông Rogerio Marinho bị sốc khi đọc đưa tin tức cho thấy ứng viên đã rời Brazil.

    Về phần mình, ông Lula gọi việc tháo chạy khỏi nước này là hành vi đáng xấu hổ.

    Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã ủng hộ ông Bolsonaro tranh cử, hôm 26.10 tỏ ra nghi ngờ về kết quả của bầu cử Brazil, mà theo ông có dấu hiệu "gian lận".

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