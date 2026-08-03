Ariana Grande ngừng hoạt động sau hình ảnh gầy trơ xương

Ariana Grande ngừng hoạt động sau những bình luận về ngoại hình của cô. Trước đó, nữ ca sĩ gây hoang mang khi xuất hiện gầy rộc trong MV mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MV PETAL

Theo People hôm 3.8, người đại diện của Ariana Grande vừa tiết lộ: "Ariana sẽ tạm thời rút lui khỏi các hoạt động công khai sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn Eternal Sunshine… Chuyến lưu diễn này là một trải nghiệm tuyệt vời đối với cô ấy. Cô ấy yêu người hâm mộ của mình và đã yêu thích từng phút giây của chuyến lưu diễn này".

Vị này cho biết nàng "tiểu diva" mong muốn kết thúc chuyến lưu diễn một cách trọn vẹn, lành mạnh và hạnh phúc sau đó sẽ tận hưởng một kỳ nghỉ riêng tư, tránh xa công việc và tạm thời không xuất hiện công khai. Đại diện của nữ ca sĩ 9X chia sẻ những lần xuất hiện gần đây của cô đã dẫn đến sự xoi mói không ngừng nghỉ.

Một nguồn tin thân cận với Ariana Grande cũng tiết lộ với People: "Cô ấy trình diễn những tiết mục đòi hỏi thể lực cao. Cô ấy luôn biểu diễn một cách lành mạnh và thành công ở đẳng cấp cao đêm này qua đêm khác". Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ nhân hit 7 rings. Ngoài ra, tạp chí kể trên cũng xác nhận ngôi sao 33 tuổi không còn xuất hiện trong vở nhạc kịch Sunday in the Park with George.

Thời gian qua, Ariana Grande liên tục bận rộn với các dự án âm nhạc, phim ảnh và chuyến lưu diễn quốc tế ẢNH: AFP

Ngoại hình và vấn đề sức khỏe của Ariana Grande đã trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao trong thời gian qua. Gần đây nhất, sau khi cô tung MV cho đĩa đơn Petal trích từ album cùng tên vừa phát hành tuần trước, công chúng hướng sự chú ý đến ngoại hình bất ổn của nữ ca sĩ. Nhiều khán giả hoang mang trước vẻ ngoài sụt cân của ngôi sao 9X: "Cô ấy gầy đến mức đáng quan ngại", "Tôi nghĩ mọi người rất lo lắng cho sức khỏe của cô ấy", "Cô ấy gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương"…

Trước đó, nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy đã nhiều lần lên tiếng phản bác những bình luận về cơ thể mình. Trong bài hát Yes, And thuộc album Eternal Sunshine (2024), Grande có đề cập: "Khuôn mặt tôi vẫn ở ngay đây, không cần phải ngụy trang. Đừng bình luận về cơ thể tôi, đừng trả lời. Việc của bạn là của bạn và việc của tôi là của tôi".

Tour diễn Eternal Sunshine của Ariana Grande dự kiến kết thúc vào ngày 1.9 tới. Trong thời gian nghỉ ngơi, ngôi sao này sẽ sớm xuất hiện trên màn ảnh rộng vào tháng 11.2026 với Focker-in-law - phần mới nhất của loạt phim Meet the Parents, có sự tham gia của Ben Stiller, Robert De Niro.