ASIAD 20: Karate Việt Nam có tấm HCĐ quý giá

V Õ SĨ 19 TUỔI TẠO DẤU ẤN

Lần đầu được trao cơ hội góp mặt ở đấu trường ASIAD, võ sĩ 19 tuổi Bùi Ngọc Nhi để lại dấu ấn với tấm HCĐ môn karate ở nội dung kata (quyền) cá nhân nữ.

Ngay trận ra quân, Bùi Ngọc Nhi đã phải chạm trán đối thủ rất mạnh Ono Maho của chủ nhà Nhật Bản, người sau đó đoạt HCV. Không mất tinh thần sau thất bại ở trận ra quân, võ sĩ Hà Nội trở lại mạnh mẽ với 2 chiến thắng liên tiếp để đoạt HCĐ.

Võ sĩ 19 tuổi Bùi Ngọc Nhi đoạt HCĐ cho đoàn thể thao VN ở môn karate ẢNH: REUTERS

"Nhạy bén, chăm chỉ, cầu tiến" là nhận xét của HLV Đỗ Thị Thu Hà dành cho cô học trò Ngọc Nhi. Đó cũng là chìa khóa giúp Nhi trưởng thành qua từng giải đấu, chinh phục từng cột mốc trong sự nghiệp. Hồi 16 tuổi (năm 2023), Ngọc Nhi đoạt HCB giải trẻ châu Á. Tại giải vô địch châu Á năm ngoái, cô được trao cơ hội thi đấu cùng các đàn chị Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Phương, xuất sắc đoạt HCV.

Với đà thăng tiến, Ngọc Nhi được kỳ vọng tiếp bước đàn chị Nguyễn Hoàng Ngân trên đấu trường quốc tế ở nội dung kata. "Nữ hoàng kata" VN Nguyễn Hoàng Ngân từng đoạt HCB ASIAD, HCV thế giới. Sau tấm HCĐ nội dung kata cá nhân, Ngọc Nhi còn tranh tài nội dung kata đồng đội nữ, sát cánh cùng Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên. Đây cũng là nội dung đội tuyển karate VN kỳ vọng gặt hái thành tích cao tại ASIAD lần này.

"Đ ƯỜNG ĐUA" KHẮC NGHIỆT

Tại đấu trường ASIAD, sự cạnh tranh ở nhiều môn thể thao hết sức quyết liệt do thu hút nhiều VĐV đẳng cấp thế giới.

Ở môn bơi diễn ra hôm qua, hàng loạt kỷ lục đại hội bị xô đổ. Các kình ngư VN dù rất nỗ lực cũng bị choáng ngợp trước những anh tài châu lục. Tại nội dung 200 m bướm nữ, Võ Thị Mỹ Tiên vượt qua được vòng loại nhưng chỉ xếp hạng 8 ở chung kết. Nguyễn Thúy Hiền cũng có thứ hạng tương tự đàn chị ở nội dung 50 m ếch nữ. Trong khi đó Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn không vượt qua nổi vòng đấu loại.

Tại môn xe đạp, tay đua số 1 VN Phạm Lê Xuân Lộc xếp hạng 12 chung cuộc ở nội dung cá nhân tính giờ nam.

Ở môn bắn súng, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Dương Hà My cũng nằm ngoài tốp cạnh tranh huy chương nội dung súng trường cá nhân và đồng đội nữ.

Trong môn võ thuật MMA, Lò Thị Phung sau chiến thắng ở trận đầu trước Aigerim (Kazakhstan) đã phải dừng chân ở tứ kết trước võ sĩ Hàn Quốc Lee Bomi.

Ngoài ra, đội tuyển bóng ném nữ VN thua Hồng Kông với điểm số 23/26 ở lượt trận thứ 2. Các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ VN cũng chịu thất bại 0-3 trước ĐKVĐ Trung Quốc ở vòng tứ kết.

Với 2 HCĐ có được ở ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao VN xếp ở nửa sau của bảng xếp hạng toàn đoàn tại ASIAD 20. Các đoàn thuộc khu vực Đông Nam Á xếp trên VN là Thái Lan (3 HCV), Myanmar (1 HCV), Indonesia (1 HCB, 3 HCĐ), Singapore (1 HCB, 1 HCĐ).

Hôm nay, đoàn thể thao VN kỳ vọng vào các môn karate (Nguyễn Thị Diệu Ly, hạng cân 68 kg), wushu (Nguyễn Thị Hiền, nội dung trường quyền nữ).