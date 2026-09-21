Lịch thi đấu của Việt Nam tại ASIAD hôm nay (21.9): Kình ngư Huy Hoàng, Thanh Bảo có tạo được bất ngờ?

Chờ tin vui từ đoàn thể thao Việt Nam

Sau ngày đầu ra quân với 2 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam hướng đến thành tích tốt ở ngày thi đấu thứ hai của ASIAD 20. Trong đó hy vọng đặt vào các môn võ như karate, wushu bên cạnh nỗ lực thể hiện tốt ở các môn thể thao cơ bản Olympic như bơi, bắn súng...

Kình ngư Phạm Thanh Bảo sẽ tranh tài nội dung 100 m ếch nam tại ASIAD 20 diễn ra ngày 21.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở môn wushu bắt đầu từ 7 giờ sáng tại Aichi Prefectural Martial Arts Hall là màn tranh tài của Nguyễn Thị Hiền ở chung kết nội dung trường quyền nữ. Lúc 8 giờ 10, Nguyễn Trọng Lâm thi đấu nội dung thái cực quyền nam. 12 giờ 30, Nguyễn Trọng Lâm thi đấu nội dung thái cực kiếm nam. Chiều cùng ngày các võ sĩ wushu Việt Nam thi đấu nội dung đối kháng ở các hạng cân 60 kg nữ (Nguyễn Thị Thu Thủy), 56 kg nam (Đinh Văn Tâm), 60 kg nam (Hứa Văn Đoàn), 65 kg nam (Nguyễn Khắc Kiên).

Môn karate thi đấu từ 8 giờ với màn xuất trận của Phạm Minh Đức ở nội dung kata cá nhân nam. Lúc 11 giờ 30, võ sĩ Khuất Hải Nam thi đấu kumite cá nhân nam hạng cân 67 kg. Nguyễn Thị Diệu Ly thi đấu tứ kết kumite cá nhân nữ hạng cân 68 kg lúc 12 giờ 10.

Ở môn bơi, các kình ngư Việt Nam thi đấu vòng loại vào buổi sáng, nếu vào chung kết sẽ tranh tài vào chiều tối cùng ngày. Phạm Thanh Bảo thi đấu 100 m ếch nam, Võ Thị Mỹ Tiên đấu 200 m hỗn hợp cá nhân nữ. Đội tuyển bơi Việt Nam còn góp mặt ở cự ly 4x200 m tự do nam với các đại diện là Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc.

Ở môn bắn súng, các xạ thủ Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang tranh tài nội dung súng trường cá nhân nam từ 7 giờ 45. Nếu vào chung kết sẽ thi đấu lúc 10 giờ 30.

Ở môn quyền anh, Nguyễn Đức Ngọc thi đấu trận ra quân hạng cân 70 kg lúc 10 giờ. Ở môn thể dục dụng cụ, đội tuyển Việt Nam tranh tài vòng loại các nội dung của nam với sự góp mặt của Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện... Ngoài ra đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tranh hạng 5 với Indonesia vào lúc 11 giờ.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 21.9:







