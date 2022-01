Asian Cup nữ 2022: ‘Tôi đã sợ tuyển nữ Việt Nam sẽ bị thua nhiều hơn’

Cách đây 1 ngày, họp báo trước trận, HLV Mai Đức Chung đã có những phát biểu đầy cảm động: “Rất không may khi toàn đội bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chỉ có 6 cầu thủ là an toàn với Covid-19 nhưng khi sang Ấn Độ, 3 trong số họ không may bị dính dương tính với dịch bệnh. 14 cầu thủ khác buộc phải ở lại Tây Ban Nha thêm 1 thời gian vì cũng cho xét nghiệm dương tính. Đây là tình huống bất khả kháng…Nhưng dù khó khăn thế nào, chúng tôi xác định sẽ thi đấu hết khả năng của mình tại Asian Cup. Tinh thần của người phụ nữ Việt Nam luôn luôn được đặt lên hàng đầu với sự đoàn kết của toàn đội. Những gì không may mắn chúng tôi sẽ bỏ qua một bên. Các học trò của tôi sẽ thi đấu với ý chí kiên cường”.

Những gì HLV Mai Đức Chung chia sẻ đã được đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện trọn vẹn. Các cô gái Việt Nam vừa khỏi Covid-19 lại phải di chuyển gấp gáp cho kịp trận đấu đầu tiên của mình tại bảng C của Asian Cup nhưng đã chơi rất tự tin và giữ vững được tinh thần thi đấu không khoan nhượng. Đội Hàn Quốc rất mạnh nên việc họ đánh bại chúng ta với tỷ số 3-0 là điều dễ hiểu nhưng trên thực tế, đối thủ không tạo được thế trận quá áp đảo.

HLV Mai Đức Chung nói: “Vào đầu trận, chúng ta chơi loạng choạng và bị thua sớm. Tôi đứng ngoài mà lo quá vì nghĩ đến cảnh, các cầu thủ của tôi sẽ bị thua đậm mất. Nhưng thật đáng khen cho tinh thần thi đấu quả cảm của các cô gái Việt Nam. Các học trò của tôi đã chơi như thể chưa từng bị Covid-19. Họ mới vừa khỏi, lại phải trải qua chặng bay cận ngày đấu. Nhưng mừng là khi thực chiến, sức khỏe không xấu như mọi người nghĩ. Sang hiệp 2, tôi có điều chỉnh 1 chút về lối chơi và các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra.





Trước trận gặp Hàn Quốc, chúng tôi chỉ có duy nhất một buổi tập làm quen sân bãi với bóng, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ hôm nay rất tốt, đáng khen ngợi. Đó là tinh thần của người Việt Nam. Đó cũng là một tinh thần góp sức vào sự thành công của giải đấu. Tỉ số 0-3 khá bất ngờ. Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi đã động viên các cầu thủ, lấy thi đấu làm tập luyện. Rõ ràng trong hiệp hai các cầu thủ chơi tốt hơn rất nhiều.

Bàn thua từ chấm phạt đền là do quyết định khá nặng của trọng tài. Tình huống ấy, Chương Thị Kiều không hề cố ý phạm lỗi. Nhưng thôi, đó mới là bóng đá. Chúng ta chấp nhận. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu tốt ở trận gặp đội Nhật Bản vào ngày 24.1 tới. Lúc đó, hy vọng thể lực của Việt Nam còn tốt hơn bây giờ vì có thêm thời gian hồi phục”, HLV Mai Đức Chung nhận định.

Ông Chung nói tiếp: "Theo dõi trận đội Nhật Bản thắng Myanmar với tỷ số 5-0, tôi thấy trình độ của các cầu thủ Nhật Bản khá đồng đều về kỹ chiến thuật. Tôi đánh giá cao đội Nhật Bản. Đó là một “ngọn núi” khó khăn, nhưng càng khó khăn chúng tôi càng phải nỗ lực hơn nữa. Trước trận đấu tiếp theo, chúng tôi có thêm thời gian chuẩn bị, dù ngắn nhưng đáng quý. Các cầu thủ có thêm ngày nghỉ hồi phục sức lực, rèn luyện, thêm cảm giác bóng, kết hợp ăn uống tăng cường sức khỏe, tôi nghĩ tinh thần toàn đội sẽ dần được cải thiện. Cùng với số cầu thủ hồi phục sau Covid, đội cũng sẽ có thêm lực lượng cho trận đấu tiếp theo”.

Còn đội trưởng Huỳnh Như thốt lên sau trận gặp Hàn Quốc: "Chúng tôi đã có một trận đấu rất đáng tự hào. Tuyển Việt Nam luôn ra sân với tinh thần không bao giờ từ bỏ".