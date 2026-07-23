Ẩu đả trên không, máy bay easyJet buộc phải quay đầu

Theo The Independent, vụ việc xảy ra trên chuyến bay EZY3352 của hãng hàng không easyJet tối 21.7. Khoảng 10 hành khách được cho là đã tham gia vào vụ ẩu đả, khiến cơ trưởng quyết định đưa máy bay quay trở lại sân bay Tenerife South vì lo ngại an toàn bay.

Cảnh sát đã có mặt khi máy bay hạ cánh theo yêu cầu của phi hành đoàn. Sau khi sự việc được xử lý, chiếc máy bay chở 186 hành khách tiếp tục hành trình đến Liverpool.

Hành khách lên máy bay easyJet tại sân bay Berlin Brandenburg ở Schoenefeld (Đức) ngày 21.4.2026 ẢNH: REUTERS

Hãng easyJet xác nhận chuyến bay "đã quay trở lại sân bay và bị cảnh sát chặn lại do một nhóm hành khách có hành vi gây rối". Hãng cho biết chuyến bay sau đó tiếp tục đến Liverpool.

"Phi hành đoàn và đội ngũ mặt đất của chúng tôi được đào tạo để đánh giá mọi tình huống, đồng thời hành động nhanh chóng và phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho chuyến bay và các hành khách khác không bị ảnh hưởng", easyJet cho hay.

Hãng hàng không nhấn mạnh: "Chúng tôi xem xét những sự việc này rất nghiêm túc và không dung thứ cho hành vi gây rối đối với nhân viên của chúng tôi". easyJet tuyên bố sự an toàn và sức khỏe của hành khách cũng như phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Nhân viên kiểm soát không lưu tại Tây Ban Nha cũng xác nhận phi hành đoàn đã thông báo cần quay lại sân bay sau khoảng 30 phút bay và yêu cầu cảnh sát có mặt khi máy bay hạ cánh. "Một nhóm khoảng 10 hành khách bắt đầu gây gổ trên máy bay, và cơ trưởng quyết định quay lại vì vụ việc gây nguy hiểm cho an toàn chuyến bay", nhân viên kiểm soát không lưu cho biết.

Theo người này, quá trình đưa máy bay quay lại được xử lý nhanh nhất có thể, đồng thời sân bay được yêu cầu phối hợp để bảo đảm cảnh sát có mặt. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Anh đang xem xét các biện pháp mạnh tay hơn với hành khách gây rối trên máy bay. Theo một đề xuất mới, những hành khách có hành vi gây rối có thể bị cấm bay với mọi hãng hàng không, thay vì chỉ bị hạn chế bởi hãng liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Các quan chức thuộc Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ Anh được cho là đang xây dựng kế hoạch cho phép các hãng hàng không chia sẻ thông tin về những hành khách gây rối.