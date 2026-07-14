Phi công vẽ chữ 'tôi chán quá' trên bầu trời Anh

Thông điệp đặc biệt này được ghi lại trên trang theo dõi chuyến bay Flightradar24. Dữ liệu cho thấy máy bay của Hãng hàng không Ravenair cất cánh từ Liverpool lúc 11 giờ 25 phút sáng 12.7. Trong hành trình kéo dài khoảng 2 giờ, máy bay bay qua Wirral, Cheshire, phía bắc xứ Wales và cửa sông Dee, theo The Guardian.

Tại khu vực cửa sông Dee, phi công dành khoảng 20 phút để tạo thành chữ "tôi chán quá" bằng những vòng lượn gấp khúc trên mặt nước.

Hình ảnh chuyến bay được hiển thị trên trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 ngày 12.7.2026 ẢNH: Flightradar24

"Tôi chưa bao giờ thấy một phi công nói mình buồn chán bằng cách viết điều đó trên bầu trời", blogger theo dõi hàng không Aaron Rheins nói trên nền tảng TikTok.

Theo Flightradar24, dòng chữ được tạo ra khi máy bay bay ở độ cao khoảng 335 m, với tốc độ gần 185 km/giờ.

Hãng Ravenair cho hay phi công là một huấn luyện viên bay ngoài 20 tuổi. Người này đang lái thử chiếc Piper Tomahawk sau khi một bộ phận trên máy bay được thay thế.

Giám đốc điều hành Ravenair Wayne Barrett tuyên bố phi công sẽ không bị kỷ luật, đồng thời khen ngợi kỹ năng điều khiển máy bay của anh. "Tôi nghĩ cậu ấy thật sự hơi chán, vì đó chỉ là một chuyến bay thử nghiệm. Tuy nhiên, đây là kỹ năng lái máy bay khá điêu luyện", ông Barrett nói với BBC.

Ông Barrett cho biết máy bay đã được đưa về nhà chứa an toàn, còn phi công hiện được nghỉ. Theo ông, chuyến bay thử nghiệm là cần thiết sau khi máy bay được thay một bộ phận. "Tôi nghĩ bộ phận đó là một xi lanh cần được thay thế. Vì vậy, khi điều này xảy ra, chúng tôi sẽ cho máy bay cất cánh để chạy thử nhằm đảm bảo mọi thứ đều ổn, và đúng là như vậy", theo ông.

Dù vậy, ông Barrett cho rằng phi công có lẽ không thật sự "buồn chán" như thông điệp để lại. "Anh ấy có vẻ hơi buồn chán, nhưng có lẽ cuối cùng phải tập trung rất nhiều để đánh vần các chữ cái. Vì vậy, có thể anh ấy chẳng chán chút nào", ông nói.