Âu lo suất ăn bán trú trường học

Phụ huynh bật khóc

Đến trưa 29.1, hàng ngàn học sinh (HS) tại một số trường tiểu học, THCS ở TP.HCM phải tạm dừng ăn bán trú sau những phản ánh về thực phẩm của công ty cung cấp suất ăn. Phụ huynh đón con về buổi trưa hoặc phải mang cơm vào trường cho con ăn. Một phụ huynh có con học lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, P.Phú Thuận, nói: "Đặt hết niềm tin vào công ty cung cấp suất ăn nhưng bây giờ thấy thông tin về bữa ăn cho HS, tôi lo lắng quá. Tôi đón cháu về buổi trưa, vẫn không yên tâm khi nghĩ đến những suất cơm con ăn trước đây".

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, TP.HCM, cung cấp thông tin tại buổi họp báo ẢNH: NGUYỄN ANH

Còn chị N., có con đang học lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, bật khóc: "Hôm rồi theo dõi thông tin tôi biết công ty này giao cơm cho rất nhiều trường học ở thành phố. Tôi rất sốc, rất buồn…". Ông ngoại của một HS lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng cho hay hôm 28.1, sau khi nghe thông tin về thực phẩm của công ty cung cấp suất ăn, ông "muốn xỉu luôn", vì bữa ăn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Ông mong nhà trường sớm tìm được đơn vị cung cấp suất ăn đàng hoàng, chân chính, dù giá có cao hơn một chút nhưng phụ huynh sẵn sàng đóng tiền ăn cho con. "Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, nếu có sai phạm thì phải xử lý nghiêm khắc, nghiêm minh, để những người nấu ăn chân chính sẽ phục, người nấu ăn gian dối sẽ sợ", ông nhấn mạnh.

Hiệu trưởng các trường "mất ăn mất ngủ"

Là một trong những trường học ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG để cung cấp suất ăn bán trú cho HS khoảng 2 năm rưỡi nay, Trường tiểu học Tân Quy (P.Tân Hưng, TP.HCM) đang phải tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú. Trưa 29.1, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Quy, cho biết ngày 29.1 có khoảng 470 HS mang cơm theo. Trong thời gian này, trường sẽ phối hợp với UBND phường và phụ huynh để tìm, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú mới.

Ông Tuấn cho biết từ lúc xem các thông tin phản ánh về thực phẩm của công ty cung cấp suất ăn, ông "mất ăn mất ngủ". Ông cho biết trong quá trình hợp tác, nhà trường luôn tổ chức kiểm tra, giám sát từ lúc xe cơm đến trường. Hằng năm, trường công khai tổ chức mời thầu cho đơn vị cung cấp suất ăn; tổ chức cho đại diện phụ huynh mỗi lớp đi tham quan cơ sở, xem hồ sơ pháp lý, nhà xưởng, quy trình sản xuất, sau đó phụ huynh bỏ phiếu chọn đơn vị cung cấp. Phụ huynh HS được tham gia kiểm tra thực tế, kiểm tra số lượng, ăn thử suất ăn... Nhà trường lập biên bản đầy đủ, quay video quy trình từ lúc nhận suất ăn đến khi kết thúc bữa ăn, công khai trên nhóm phụ huynh… Những ngày qua phụ huynh bức xúc, nhà trường cũng cùng tâm trạng.

Phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, P.Phú Thuận, mang cơm cho con ăn vào trưa 29.1 ẢNH:THÚY HẰNG

Ông Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (P.Xóm Chiếu, TP.HCM) - trường sử dụng suất ăn bán trú do công ty nói trên cung cấp - cho biết nhà trường đang khẩn trương xây dựng phương án đấu thầu mới sau khi tạm ngưng bán trú. Theo ông Phong, sắp tới sẽ siết việc giám sát suất ăn bán trú ở mức cao nhất. Ngoài hồ sơ pháp lý định kỳ, trường sẽ yêu cầu đơn vị trúng thầu cung cấp toàn bộ chứng từ, hóa đơn đầu vào của thực phẩm hằng ngày hoặc hằng tuần. Trường cũng sẽ ưu tiên chọn đơn vị có địa điểm sản xuất gần, khoảng cách vận chuyển dưới 1 tiếng để dễ dàng kiểm tra đột xuất cơ sở cung cấp suất ăn.

Xử lý nghiêm nếu có sai phạm

Liên quan vấn đề công ty cung cấp suất ăn bán trú đang được dư luận quan tâm, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 29.1, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát nội dung được nêu trên Báo Dân Việt, qua đó UBND xã cung cấp và làm rõ một số thông tin liên quan đến sự việc.

Đại diện UBND xã Hiệp Phước nhìn nhận "đây là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe HS và niềm tin của phụ huynh". UBND xã khẳng định sẽ phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Trước đó, ngày 28.1, UBND xã cùng các ngành chức năng liên quan đã phối hợp Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG. Đại diện chính quyền xã Hiệp Phước cho hay từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã tổ chức các đợt kiểm tra đối với cơ sở này theo kế hoạch chung về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 29.1 ảnh: Nguyễn Anh

Trong đó, lần 1 là ngày 17.10.2025, kết quả tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện hành vi vi phạm. Lần 2 ngày 9.1.2026. UBND xã chỉ đạo Công an xã và Phòng kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP.HCM kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG. Đoàn kiểm tra đã thu thập mẫu thực phẩm và mẫu nước thải của công ty để phân tích, kiểm nghiệm theo quy định; hiện đang chờ kết quả kết luận của cơ quan chức năng.

"UBND xã Hiệp Phước sẽ tiếp tục thông tin đến Trung tâm Báo chí thành phố, các cơ quan truyền thông ngay khi có kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm tại Công ty An Phước Thắng SG của Sở An toàn thực phẩm thành phố và Công an thành phố. Đồng thời sẽ phối hợp xử lý nghiêm cơ sở nếu phát hiện vi phạm", bà Nguyễn Thị Hạnh nói tại buổi họp báo.