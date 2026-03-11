Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Azerbaijan, Iran hòa giải sau sự cố UAV phát nổ
Video Thế giới

Trúc Huỳnh - Văn Khoa
11/03/2026 13:42 GMT+7

Azerbaijan ngày 10.3 gửi viện trợ nhân đạo tới Iran, vài ngày sau một sự cố liên quan máy bay không người lái làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột Trung Đông có thể lan sang vùng Caucasus.

Theo AFP, Azerbaijan đã cáo buộc Iran “khủng bố” sau khi máy bay không người lái (UAV) liên quan Iran tấn công một sân bay và phát nổ gần một trường học vào tuần trước, làm bị thương 4 người ở vùng Nakhichevan thuộc Azerbaijan, giáp biên giới với Iran.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang chuẩn bị các biện pháp trả đũa, đặt quân đội ở mức độ huy động cao nhất, và các nhà ngoại giao của nước này đã được rút khỏi Iran.

Quân đội Iran phủ nhận việc phóng UAV nói trên và cáo buộc đồng minh của Azerbaijan là Israel dàn dựng một cuộc khiêu khích.

Tuy nhiên, trong một dấu hiệu hòa giải rõ ràng, Bộ Tình trạng khẩn cấp Azerbaijan hôm 10.3 thông báo đã vận chuyển nhiều tấn lương thực và thuốc men tới Iran sau cuộc điện đàm ngày 8.3 giữa hai tổng thống Azerbaijan và Iran.

Văn phòng của Tổng thống Aliyev trước đó cho hay Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gọi điện cho ông Aliyev hôm 8.3, hứa sẽ điều tra vụ tấn công bằng UAV mà ông Pezeshkian khẳng định “không liên quan đến Iran”.

Theo thông báo từ phía Azerbaijan, Tổng thống Aliyev nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra vụ việc và hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về triển vọng phát triển của các dự án kinh tế chung, dấu hiệu cho thấy cả hai bên có thể đang tìm cách ngăn chặn cuộc khủng hoảng leo thang hơn nữa.

Iran lâu nay cáo buộc Israel, bên cung cấp vũ khí chủ chốt cho Azerbaijan, sử dụng lãnh thổ Azerbaijan cho các hoạt động tình báo và các cuộc tấn công tiềm tàng.

Vào tháng 6.2025, Baku đã trấn an Tehran rằng họ sẽ không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng để tấn công Iran sau khi Israel phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu của Iran.

