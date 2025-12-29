Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ cam kết viện trợ nhân đạo 2 tỉ USD cho LHQ

Vi Trân
Vi Trân
29/12/2025 21:22 GMT+7

Mỹ cam kết đóng góp 2 tỉ USD viện trợ nhân đạo cho Liên Hiệp Quốc sau những đợt cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong năm 2025.

Ngày 29.12, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ cam kết đóng góp 2 tỉ USD cho Liên Hiệp Quốc để viện trợ nhân đạo. Vị quan chức không nói rõ số tiền sẽ được phân bổ như thế nào và liệu có đóng góp thêm hay không, theo Reuters.

Mỹ cam kết viện trợ 2 tỉ USD cho LHQ trong bối cảnh cắt giảm viện trợ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9

ẢNH: REUTERS

Từ khi nhậm chức hồi tháng 1, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm nhiều khoản viện trợ nước ngoài, gồm cho Liên Hiệp Quốc, gây ra tình trạng thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng cho tổ chức toàn cầu này.

Số tiền nói trên chỉ là một phần nhỏ so với những gì Mỹ đã đóng góp trước đây. Tuy nhiên, nó phản ánh niềm tin của chính quyền ông Trump rằng đó là khoản hỗ trợ hào phóng, đủ để Mỹ duy trì vị thế nhà tài trợ nhân đạo lớn nhất thế giới, theo AP.

Dữ liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy mức đóng góp của Mỹ cho mục đích nhân đạo đã giảm xuống còn khoảng 3,38 tỉ USD trong năm 2025, tương đương khoảng 14,8% toàn cầu. Con số này giảm mạnh so với 14,1 tỉ USD của năm trước và mức cao nhất là 17,2 tỉ USD vào năm 2022.

Đầu tháng 12, Liên Hiệp Quốc đã phát động lời kêu gọi viện trợ năm 2026 với mức đề xuất 23 tỉ USD để hỗ trợ 87 triệu người đang gặp nguy hiểm. Mức kêu gọi này chỉ bằng một nửa so với 47 tỉ USD được kêu gọi cho năm 2025, phản ánh sự sụt giảm mạnh mẽ.

Ông Tom Fletcher, Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ, cho biết hoạt động cứu trợ nhân đạo của tổ chức đang quá tải và thiếu kinh phí, có nghĩa là phải đưa ra những "lựa chọn khó khăn" để ưu tiên những người cần giúp đỡ nhất.

