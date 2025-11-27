LHQ khởi động quá trình chọn tổng thư ký mới

Trong một bức thư gửi tới 193 quốc gia thành viên, giới lãnh đạo LHQ thông báo đang tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm sâu rộng về quan hệ quốc tế, ngoại giao và kỹ năng ngôn ngữ.

Một số quốc gia thành viên đang ủng hộ việc lựa chọn một phụ nữ, và trong thư, ban lãnh đạo LHQ đã viết rằng "rất tiếc là chưa từng có phụ nữ nào nắm giữ vị trí TTK" và kêu gọi các thành viên "cân nhắc kỹ lưỡng việc đề cử phụ nữ". Một số cái tên đã được đề cử bao gồm cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế Rafael Grossi (người Argentina), và cựu Phó tổng thống Costa Rica Rebeca Grynspan (đang lãnh đạo Cơ quan LHQ về Thương mại và Phát triển - UNCTAD).

Đương kim TTK LHQ Antonio Guterres ẢNH: AFP

Có truyền thống chọn TTK LHQ một cách luân phiên về địa lý, nên Mỹ Latinh sẽ đến lượt trong lần tuyển chọn đang diễn ra, nhưng truyền thống này không phải lúc nào cũng được tuân thủ. Bức thư lưu ý "tầm quan trọng của sự đa dạng khu vực" mà không nêu rõ khu vực bắt buộc.

Các thành viên HĐBA sẽ bắt đầu quá trình tuyển chọn TTK LHQ chính thức vào cuối tháng 7.2026, và 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết, gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh và Pháp, sẽ nắm giữ tương lai của ứng viên. Sau khi HĐBA đưa ra khuyến nghị, Đại hội đồng LHQ có thể bầu TTK LHQ mới cho nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ ngày 1.1.2027 và có thể gia hạn nhiệm kỳ này một lần.