Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

LHQ khởi động quá trình chọn tổng thư ký mới

Văn Khoa
Văn Khoa
27/11/2025 05:15 GMT+7

Quá trình chọn tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (TTK LHQ) tiếp theo đã được khởi động hôm 25.11, khi các quốc gia thành viên được mời gửi đề cử để thay thế ông Antonio Guterres cho nhiệm kỳ bắt đầu từ năm 2027, theo AFP.

Trong một bức thư gửi tới 193 quốc gia thành viên, giới lãnh đạo LHQ thông báo đang tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm sâu rộng về quan hệ quốc tế, ngoại giao và kỹ năng ngôn ngữ.

Một số quốc gia thành viên đang ủng hộ việc lựa chọn một phụ nữ, và trong thư, ban lãnh đạo LHQ đã viết rằng "rất tiếc là chưa từng có phụ nữ nào nắm giữ vị trí TTK" và kêu gọi các thành viên "cân nhắc kỹ lưỡng việc đề cử phụ nữ". Một số cái tên đã được đề cử bao gồm cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế Rafael Grossi (người Argentina), và cựu Phó tổng thống Costa Rica Rebeca Grynspan (đang lãnh đạo Cơ quan LHQ về Thương mại và Phát triển - UNCTAD).

LHQ khởi động quá trình chọn tổng thư ký mới cho nhiệm kỳ 2027 - Ảnh 1.

Đương kim TTK LHQ Antonio Guterres

ẢNH: AFP

Có truyền thống chọn TTK LHQ một cách luân phiên về địa lý, nên Mỹ Latinh sẽ đến lượt trong lần tuyển chọn đang diễn ra, nhưng truyền thống này không phải lúc nào cũng được tuân thủ. Bức thư lưu ý "tầm quan trọng của sự đa dạng khu vực" mà không nêu rõ khu vực bắt buộc.

Các thành viên HĐBA sẽ bắt đầu quá trình tuyển chọn TTK LHQ chính thức vào cuối tháng 7.2026, và 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết, gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh và Pháp, sẽ nắm giữ tương lai của ứng viên. Sau khi HĐBA đưa ra khuyến nghị, Đại hội đồng LHQ có thể bầu TTK LHQ mới cho nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ ngày 1.1.2027 và có thể gia hạn nhiệm kỳ này một lần.

Ông Trump bực vì thang cuốn, máy nhắc chữ hỏng tại Liên Hiệp Quốc

Tin liên quan

LHQ: Mục tiêu khí hậu trước nguy cơ sụp đổ

LHQ: Mục tiêu khí hậu trước nguy cơ sụp đổ

Hôm qua (giờ VN), Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo nỗ lực toàn cầu nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất không quá ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp đang thất bại.

Nhiều nước nêu lập trường về xung đột Gaza tại LHQ

Tổng thư ký LHQ nêu lý do Hội đồng Bảo an 'tê liệt'

Khám phá thêm chủ đề

LHQ Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres Quan hệ quốc tế Đại Hội Đồng LHQ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận