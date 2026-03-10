Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Azerbaijan chìa cành olive với Iran sau sự cố UAV phát nổ

Văn Khoa
Văn Khoa
10/03/2026 17:58 GMT+7

Azerbaijan ngày 10.3 gửi viện trợ nhân đạo tới Iran, vài ngày sau một sự cố liên quan máy bay không người lái làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột Trung Đông có thể lan sang vùng Caucasus.

Azerbaijan đã cáo buộc Iran "khủng bố" sau khi máy bay không người lái (UAV) liên quan Iran tấn công một sân bay và phát nổ gần một trường học vào tuần trước, làm bị thương 4 người ở vùng Nakhichevan thuộc Azerbaijan, giáp biên giới với Iran, theo AFP.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang chuẩn bị các biện pháp trả đũa, đặt quân đội ở mức độ huy động cao nhất, và các nhà ngoại giao của nước này đã được rút khỏi Iran.

Azerbaijan gửi viện trợ cho Iran sau khi chuẩn bị trả đũa vụ tấn công bằng UAV - Ảnh 1.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu với giới báo chí tại Đức vào tháng 2

Ảnh: AFP

Quân đội Iran phủ nhận việc phóng UAV nói trên và cáo buộc đồng minh của Azerbaijan là Israel dàn dựng một cuộc khiêu khích.

Tuy nhiên, trong một dấu hiệu hòa giải rõ ràng, Bộ Tình trạng khẩn cấp Azerbaijan hôm nay 10.3 thông báo đã vận chuyển nhiều tấn lương thực và thuốc men tới Iran sau cuộc điện đàm ngày 8.3 giữa hai tổng thống Azerbaijan và Iran.

Văn phòng của Tổng thống Aliyev trước đó cho hay Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gọi điện cho ông Aliyev hôm 8.3, hứa sẽ điều tra vụ tấn công bằng UAV mà ông Pezeshkian khẳng định "không liên quan đến Iran".

Theo thông báo từ phía Azerbaijan, Tổng thống Aliyev nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra vụ việc và hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về triển vọng phát triển của các dự án kinh tế chung, dấu hiệu cho thấy cả hai bên có thể đang tìm cách ngăn chặn cuộc khủng hoảng leo thang hơn nữa, theo AFP.

Azerbaijan cáo buộc Iran tung UAV tập kích, Israel tấn công Beirut

Iran lâu nay cáo buộc Israel, bên cung cấp vũ khí chủ chốt cho Azerbaijan, sử dụng lãnh thổ Azerbaijan cho các hoạt động tình báo và các cuộc tấn công tiềm tàng.

Vào tháng 6.2025, Baku đã trấn an Tehran rằng họ sẽ không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng để tấn công Iran sau khi Israel phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu của Iran.

Tin liên quan

Iran nói tự quyết định thời điểm kết thúc chiến sự, Anh, Úc có động thái

Iran nói tự quyết định thời điểm kết thúc chiến sự, Anh, Úc có động thái

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay 9.3 tuyên bố sẽ tự quyết định thời điểm kết thúc chiến sự với Mỹ và Israel, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng chiến sự sẽ sớm kết thúc.

Ông Trump nói chiến sự sẽ sớm kết thúc, cảnh báo Iran

NATO đánh chặn tên lửa Iran phóng vào Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara cảnh báo Tehran

Khám phá thêm chủ đề

Iran viện trợ azerbaijan UAV israel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận