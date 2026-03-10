Iran nói tự quyết định thời điểm kết thúc chiến sự, Anh, Úc có động thái

"Các phương trình và tình trạng tương lai của khu vực hiện nằm trong tay của lực lượng vũ trang chúng tôi; quân đội Mỹ sẽ không chấm dứt chiến sự", AFP dẫn tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

IRGC còn tuyên bố Iran sẽ không cho phép xuất khẩu "một lít dầu" nào từ khu vực nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp tục, theo truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một phát ngôn viên của IRGC.

Ông Trump nói chiến sự sẽ sớm kết thúc, cảnh báo Iran

IRGC đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Trump ngày 9.3 nói rằng chiến sự ở Trung Đông sẽ sớm kết thúc, cho dù phe cứng rắn ở Iran thể hiện lòng trung thành với tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày 9.3 thông báo chiến đấu cơ nước này đã bắt đầu "các cuộc không kích phòng thủ" để hỗ trợ UAE và bắn hạ máy bay không người lái (UAV) ở những nơi khác tại Trung Đông, theo AFP.

"Máy bay Typhoon đã bắn hạ thành công hai máy bay không người lái, một chiếc ở Jordan, chiếc thứ hai đang hướng tới Bahrain", Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố.

Khói bốc lên ở thủ đô Tehran của Iran vào ngày 8.3, giữa lúc Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 9.3, Bộ Ngoại giao Anh thông báo rằng trong "một biện pháp phòng ngừa", người thân của nhân viên đại sứ quán Anh tại UAE sẽ tạm thời được đưa ra khỏi nước này.

Tương tự, Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm nay thông báo một máy bay trinh sát quân sự tầm xa E-7A Wedgetail và các nhân viên thuộc lực lượng quốc phòng nước này sẽ được cử đến trong thời gian ban đầu là 4 tuần để giúp "bảo vệ và đảm bảo an ninh không phận vùng Vịnh".

Ông Albanese cho biết thêm Úc cũng có kế hoạch cung cấp tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến cho UAE "để đáp lại yêu cầu".

UAE, nơi có khoảng 24.000 người Úc sinh sống, đã bắn hạ hơn 1.500 tên lửa và UAV do Iran phóng để trả đũa sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, theo ông Albanese.

Thủ tướng Úc cho biết ông đã quyết định cử máy bay giám sát radar tiên tiến đến vùng Vịnh sau cuộc thảo luận với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan.