B Ray xin lỗi vì rap phản cảm, dung tục: Dư luận tiếp tục phẫn nộ

Bị chỉ trích vì lời rap phản cảm "muốn ngủ với tất cả em xinh" gây bức xúc thời gian qua, đến tối 15.4, B Ray mới livestream lên tiếng về ồn ào. Nam rapper giải thích việc anh lên tiếng khá lâu sau sự việc vì gặp vấn đề sức khỏe và bận lịch trình công việc. Anh từng nghĩ đến việc viết một tâm thư, song vì sự việc xảy ra trên livestream nên muốn trực tiếp lên sóng để chia sẻ, không chuẩn bị trước hay đọc theo văn bản có sẵn.

Nhắc lại sự việc, huấn luyện viên Rap Việt cho biết phần rap được anh viết trên máy bay khi ra Hà Nội và thu âm ngay khi đến nơi. Tuy nhiên, sau buổi livestream, khi suy nghĩ lại, anh nhận ra câu rap mình sử dụng là không phù hợp, dễ gây hiểu lầm. "Tôi nhận ra mình đã dùng từ sai là 'ngủ', đó vốn là từ ngữ sai, khá dung tục và xúc phạm. Do đó, tôi đã nhắn cho mọi người để ẩn live đó đi. Tôi cũng bàn với mọi người là sự việc đã lỡ xảy ra rồi nên đến tối hôm sau sẽ cùng nhau livestream lại để xin lỗi nhưng theo hướng vui vẻ hơn, mong là mọi thứ không đi quá xa", B Ray giải thích.

Đến hiện tại, B Ray mới nhìn nhận rằng buổi livestream hôm trước là cơ hội để anh nghiêm túc nhận lỗi và sửa sai ngay, thay vì chọn cách "giảm nhẹ" vấn đề với hy vọng sự việc không trở nên nghiêm trọng. Nam rapper cho hay: "Đó cũng là lỗi của tôi. Tôi đã sai lại càng sai, tôi xin lỗi về điều đó. Tôi không có lý do gì để biện minh cho câu rap đó. Tôi đã thiếu suy nghĩ, quá ngu ngốc trong tư tưởng, suy nghĩ và mọi thứ. Tất cả sự phẫn nộ mọi người dành cho tôi đều hoàn toàn xứng đáng. Bản thân tôi cũng rất giận và thất vọng về bản thân mình vì câu rap đó đã đi ngược hoàn toàn những gì tôi đã cố gắng xây dựng và thay đổi trong thời gian qua. Tôi đã phá vỡ hết mọi thứ".

Sự việc khiến nam rapper sinh năm 1993 nhận ra mình vẫn chưa thực sự chín chắn và chưa học được hết những bài học cần thiết. Anh nói: "Tôi xin lỗi tất cả mọi người, xin lỗi các đồng nghiệp, các nghệ sĩ liên quan vì đã kéo mọi người vào câu chuyện này. Tôi xin lỗi khán giả, người hâm mộ, những người đã tin tưởng và kỳ vọng ở tôi nhưng tôi lại khiến họ thất vọng".

B Ray cũng gửi lời xin lỗi đến các nghệ sĩ trẻ hợp tác cùng mình, cho rằng với vai trò là đàn anh, lẽ ra phải làm gương thay vì trở thành người gây ra ồn ào.

B Ray nói bản thân không có lý do nào để biện minh, thừa nhận việc nhận sai thôi là chưa đủ, anh cũng không dám mong được tha thứ ngay lập tức. Anh cho biết chỉ muốn lên tiếng xin lỗi một cách nghiêm túc, xin nhận mọi chỉ trích hay hình thức xử lý, xem đó là điều mình phải chịu trách nhiệm. Nam rapper bộc bạch trước khi kết thúc livestream: "Tôi biết mình sai. Tôi xin lỗi và sẽ tiếp tục cố gắng để không làm mọi người thất vọng nữa".

Dư luận tiếp tục phản ứng

Dù B Ray đã chính thức lên tiếng nhận lỗi trên sóng livestream, phản ứng từ dư luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên nhiều diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng lời xin lỗi của B Ray quá muộn, chỉ khi làn sóng chỉ trích bùng lên mạnh mẽ. Một bộ phận cư dân mạng nhận định nam rapper đang "chữa cháy" hơn là thực sự chủ động đối diện với sai lầm, thậm chí cho rằng anh đã phần nào né tránh trách nhiệm khi ban đầu chọn cách xử lý nhẹ nhàng thay vì thẳng thắn nhận lỗi ngay lập tức.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận còn nhắc lại sự việc năm 2023 khi B Ray từng bị cơ quan chức năng mời lên làm việc, xử phạt vì cho ra mắt MV Để ai cần có câu từ phản cảm, tục tĩu. Thời điểm đó, nam rapper từng phải xin lỗi, gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm này, đồng thời hứa thay đổi. Chính vì thế, nhiều người tỏ ra thất vọng và đặt câu hỏi về sự thay đổi mà anh từng khẳng định. Những cụm từ như "ngựa quen đường cũ", "xin lỗi vì bị phát hiện" hay "chứng nào tật nấy" xuất hiện dày đặc dưới các bình luận liên quan đến vụ việc.

Ngoài ra, các ý kiến cho rằng nghệ sĩ hoạt động trong môi trường công chúng cần chịu trách nhiệm cao hơn với phát ngôn và sản phẩm của mình. Một số tài khoản còn mong cơ quan chức năng vào cuộc, cần có hình thức xử lý mạnh tay hơn, thậm chí kiến nghị cấm biểu diễn trong một thời gian nhất định để làm gương. Những phản ứng này cho thấy niềm tin của một bộ phận khán giả đối với nam rapper đang bị lung lay sau chuỗi sai phạm và tranh cãi liên tiếp.