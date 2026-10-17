Ba bị cáo lãnh 476 năm tù vì tội giết người tại Mexico

Reuters đưa tin các bị cáo Jesus Gerardo "N" - còn có biệt danh là El Kekas, cùng Irineo Francisco "N" và Angel Jesus "N" đã bị một thẩm phán tuyên án 158 năm 9 tháng tù cho mỗi người tại phiên tòa ngày 16.10. Cả 3 bị tuyên có tội trước đó một tuần về hành vi giết người, cướp của vào năm 2024.

Tòa án bang Baja California (Mexico), nơi xét xử các bị cáo sát hại 3 người nước ngoài ẢNH: REUTERS

Nạn nhân gồm 2 anh em người Úc Jake Robinson (33 tuổi) và Callum Robinson (30 tuổi) và người bạn người Mỹ Jack Carter Rhoad (30 tuổi).

Theo hồ sơ tòa án, anh em nhà Robinson và người bạn Mỹ đi cắm trại và lướt sóng gần Punta San Jose ở bang Baja California (Mexico) và được thông báo mất tích vào cuối tháng 4.2024.

Sau nhiều ngày tìm kiếm với sự trợ giúp của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nhà chức trách Mexico tìm thấy thi thể của các nạn nhân vào ngày 3.5.2024 bên dưới một cái giếng. Trên thi thể các nạn nhân có vết thương do đạn bắn vào đầu, còn chiếc xe bán tải bị đốt cháy của họ được tìm thấy ở cách đó nhiều km.

Bị cáo Jesus Gerardo "N", một trong 3 người bị tuyên án ngày 16.10 ẢNH: REUTERS

Vài ngày sau đó, cảnh sát bắt giữ nghi phạm tên Gisell Silva (23 tuổi). Đến tháng 11.2025, cô ta đã nhận tội cướp có vũ khí và trộm xe trong một phiên tòa rút gọn để đổi lấy mức án 20 năm tù.

Theo AP, các công tố viên sở tại cáo buộc bị cáo Silva đã xúi giục các đồng phạm cướp tài sản của nhóm nạn nhân. Cô này là bạn gái của một trong số bị cáo.

Ngoài bản án tù, thẩm phán còn ra lệnh cho các bị cáo nam phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

"Công lý không thể nào bù đắp được việc mất con, nhưng những kẻ này sẽ không bao giờ có thể làm hại ai được nữa", bà Page Rhoad, mẹ của nạn nhân người Mỹ, nói sau phiên tuyên án.

Ông Martin và bà Debra Robinson, cha mẹ của 2 anh em người Úc, đã trở về Úc sau phiên tòa tuần trước và theo dõi phiên tuyên án từ xa. Trong các cuộc phỏng vấn trước đó, họ miêu tả việc mất con như "địa ngục" và là thảm kịch "vô cùng khó khăn".