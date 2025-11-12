Công tố viên đề nghị 2.000 năm tù cho thị trưởng Istanbul

Trưởng công tố Istanbul Akin Gurlek công bố bản cáo trạng nói trên tại một cuộc họp báo hôm 11.11, nói rằng bản cáo trạng nêu tên 402 nghi phạm, trong đó có ông Imamoglu, và cáo buộc họ thành lập một tổ chức tội phạm, nhận hối lộ, và gian lận đấu thầu. Mạng lưới này đã gây thiệt hại 160 tỉ lira (3,8 tỉ USD) cho nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian 10 năm, theo ông Gurlek.

Một người ủng hộ đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập cầm tấm áp phích có hình Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 26.10 Ảnh: Reuters

Bản cáo trạng dài hơn 4.000 trang bao gồm một sơ đồ tổ chức mô tả ông Imamoglu là người sáng lập và cầm đầu nhóm tội phạm. Bản cáo trạng dẫn các phát hiện của Ủy ban Điều tra Tội phạm tài chính (MASAK), các phân tích chuyên gia, bằng chứng kỹ thuật số và video, cho rằng một số doanh nhân đã bị ép buộc đưa hối lộ thông qua một quỹ bí mật hoạt động trong thành phố Istanbul.

Chính quyền thành phố Istanbul và luật sư của ông Imamoglu đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận, theo Reuters. Trong khi đó, ông Ozgur Celik, đứng đầu đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập của ông Imamoglu tại Istanbul viết trên mạng xã hội X rằng bản cáo trạng nói trên là "vô nghĩa" và "đáng xấu hổ". Ông Celik còn viết rằng bản cáo trạng nhằm phá hủy hy vọng trở thành tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ của ông Imamoglu.

Thị trưởng Imamoglu đã bị giam giữ từ tháng 3 trong khi chờ xét xử về các cáo buộc tham nhũng và đã nhận một bản án tù riêng vào tháng 7 vì tội xúc phạm và đe dọa trưởng công tố của thành phố Istanbul, một bản án ông đang kháng cáo.

Ông Imamoglu trước đó đã phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại ông và cho rằng các cáo buộc có động cơ chính trị.

Trong khi đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ khẳng định của ông Imamoglu và CHP rằng vụ án chống lại ông mang động cơ chính trị, nhấn mạnh tòa án Thổ Nhĩ Kỳ là độc lập, theo Reuters.