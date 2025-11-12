Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Công tố viên đề nghị 2.000 năm tù cho thị trưởng Istanbul

Văn Khoa
Văn Khoa
12/11/2025 07:57 GMT+7

Một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị mức án tù hơn 2.000 năm đối với Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu về cáo buộc cầm đầu một mạng lưới tham nhũng quy mô lớn, theo bản cáo trạng được công bố ngày 11.11.

Trưởng công tố Istanbul Akin Gurlek công bố bản cáo trạng nói trên tại một cuộc họp báo hôm 11.11, nói rằng bản cáo trạng nêu tên 402 nghi phạm, trong đó có ông Imamoglu, và cáo buộc họ thành lập một tổ chức tội phạm, nhận hối lộ, và gian lận đấu thầu. Mạng lưới này đã gây thiệt hại 160 tỉ lira (3,8 tỉ USD) cho nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian 10 năm, theo ông Gurlek.

- Ảnh 1.

Một người ủng hộ đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập cầm tấm áp phích có hình Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 26.10

Ảnh: Reuters

Bản cáo trạng dài hơn 4.000 trang bao gồm một sơ đồ tổ chức mô tả ông Imamoglu là người sáng lập và cầm đầu nhóm tội phạm. Bản cáo trạng dẫn các phát hiện của Ủy ban Điều tra Tội phạm tài chính (MASAK), các phân tích chuyên gia, bằng chứng kỹ thuật số và video, cho rằng một số doanh nhân đã bị ép buộc đưa hối lộ thông qua một quỹ bí mật hoạt động trong thành phố Istanbul.

Chính quyền thành phố Istanbul và luật sư của ông Imamoglu đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận, theo Reuters. Trong khi đó, ông Ozgur Celik, đứng đầu đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập của ông Imamoglu tại Istanbul viết trên mạng xã hội X rằng bản cáo trạng nói trên là "vô nghĩa" và "đáng xấu hổ". Ông Celik còn viết rằng bản cáo trạng nhằm phá hủy hy vọng trở thành tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ của ông Imamoglu.

Thị trưởng Imamoglu đã bị giam giữ từ tháng 3 trong khi chờ xét xử về các cáo buộc tham nhũng và đã nhận một bản án tù riêng vào tháng 7 vì tội xúc phạm và đe dọa trưởng công tố của thành phố Istanbul, một bản án ông đang kháng cáo.

Ông Imamoglu trước đó đã phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại ông và cho rằng các cáo buộc có động cơ chính trị.

Trong khi đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ khẳng định của ông Imamoglu và CHP rằng vụ án chống lại ông mang động cơ chính trị, nhấn mạnh tòa án Thổ Nhĩ Kỳ là độc lập, theo Reuters.

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt Thủ tướng Israel

Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt Thủ tướng Israel

Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhiều quan chức khác với cáo buộc liên quan cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Biểu tình lan rộng ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 1.100 người bị bắt

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu

Khám phá thêm chủ đề

Thổ Nhĩ Kỳ Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu tham nhũng Hối lộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận