Ngày 19.11, tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã đến thăm, chúc mừng nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2026).

Cùng đi có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác đến thăm nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình ẢNH: QUỐC VINH

Bà Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc tốt đẹp nhất và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà.

Thông tin về những kết quả quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, hiện nay, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ mái nhà chung Mặt trận, tinh thần đổi mới và đoàn kết đang lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy ý chí, trách nhiệm, sáng tạo của mỗi tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng. Sự hội tụ này tạo nên một không gian đoàn kết rộng lớn, nơi quy tụ thêm những lực lượng nòng cốt, tiêu biểu của toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong muốn nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng nền giáo dục nước nhà ngày càng phát triển.