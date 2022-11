Ba kịch bản sau cuộc bầu cử giữa kỳ gay cấn ở Mỹ

Các cử tri Mỹ trong ngày 8.11 sẽ đi bầu để xác định đảng nào kiểm soát Quốc hội lưỡng viện trong nửa cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Hiện đảng Dân chủ đang kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Tuy nhiên, tình thế phía trước có thể sẽ trở nên khó khăn với phe Dân chủ. Đảng Cộng hòa có thể giành được đa số ghế ở một hoặc cả hai viện của Quốc hội - hoặc không viện nào.

Theo The Washington Post, dưới đây là ba tình huống có khả năng xảy ra nhất trong cuộc bầu cử này và những việc hai đảng có thể làm với quyền lực vừa giành được.

1- Phe Cộng hòa chiếm đa số ở Hạ viện, phe Dân chủ giữ được Thượng viện

Một viễn cảnh có thể xảy ra là mỗi đảng nắm giữ một viện, trong đó đảng Cộng hòa có đa số ghế ở Hạ viện nhưng đảng Dân chủ vẫn giữ đa số tại Thượng viện. Với mâu thuẫn đảng phái căng thẳng trong những ngày gần đây, sẽ không có bất kỳ đạo luật lớn nào được thông qua. Tuy nhiên, hai bên sẽ bận rộn vì những cuộc điều tra và hành động chính trị khác.

Đây là những điều đảng Cộng hòa có thể thực hiện sau khi đã nắm quyền kiểm soát Hạ viện.

Giải tán ủy ban điều tra vụ bạo loạn 6.1: Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện thể hiện họ không quan tâm đến việc điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6.1.2021. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy đã làm ngơ việc bị ủy ban triệu tập ra làm chứng về các cuộc trò chuyện ngày hôm đó của ông với cựu Tổng thống Donald Trump. Thay vào đó, ông McCarthy đã đe dọa sẽ điều tra các công ty viễn thông giao hồ sơ điện thoại cho ủy ban, nếu đảng Cộng hòa giành được quyền lực. Các hạ nghị sĩ Cộng hòa khác cũng đã xem xét việc khởi động các cuộc điều tra chống lại chính các thành viên ủy ban này.

Điều tra ông Hunter Biden: Con trai Tổng thống Biden dường như đã để lại máy tính xách tay trong một cửa hàng ở Delaware trước cuộc bầu cử năm 2020. Chiếc máy tính này đã rơi vào tay đồng minh ông Trump. Đảng Cộng hòa sẽ tăng được sức ảnh hưởng bằng một cuộc điều tra liên bang kéo dài về việc liệu ông Hunter Biden có phạm tội gian lận thuế và nói dối để vượt qua cuộc kiểm tra lý lịch để mua súng hay không.

Bắt đầu nhiều cuộc điều tra khác: Các lãnh đạo đảng Cộng hòa có thể sẽ phải chịu áp lực rất lớn - bao gồm cả từ chính ông Trump – về việc phải sử dụng quyền lực mới đạt được tại Hạ viện để đào bới mọi thứ về chính quyền ông Biden. Điều này bao gồm cách ông Biden đã kết thúc cuộc chiến Afghanistan (một số đảng viên Dân chủ cũng muốn điều tra việc này). Bên cạnh đó, các vấn đề mang tính chính trị hơn nhiều cũng lọt vào tầm ngắm, như cuộc khám xét của FBI ở Mar-a-Lago, chính sách biên giới của ông Biden và thậm chí có thể là các cuộc điều tra chứng minh những tuyên bố về gian lận bầu cử mà ông Trump đưa ra.

Luận tội ông Biden (hoặc những người khác): Có những hạ nghị sĩ Cộng hòa cực hữu sẽ bỏ phiếu luận tội ông Biden vào ngày đầu tiên phe Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện.

Trong khi đó, tại Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát, các thượng nghị sĩ có thể làm những điều sau.





Xác nhận thẩm phán: Nếu đảng Cộng hòa chỉ chiếm được Hạ viện, đảng Dân chủ sẽ vẫn kiểm soát Thượng viện. Đảng Dân chủ lúc này khó có thể ngăn chặn các cuộc điều tra của phe Cộng hòa nhắm vào ông Biden. Tuy nhiên, họ có thể sẽ giúp tổng thống bằng cách tiếp tục thông qua các đề cử thẩm phán ông Biden đưa ra. Trên thực tế, đó có thể là điều duy nhất họ có thể làm. Giống như người tiền nhiệm Donald Trump, ông Biden và Thượng viện do phe Dân chủ nắm giữ sẽ cố gắng lấp đầy ghế trống tại các tòa án liên bang trên cả nước vì nhận thức được mức độ ảnh hưởng của các thẩm phán này đối với các cuộc điều tra và các tranh chấp về chính sách.

2- Đảng Cộng hòa giành đa số ở cả hai viện

Đảng thất cử tổng thống gần như luôn giành thêm ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Đà thắng của đảng Cộng hòa đã bị suy giảm do Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược phán quyết mang tính bước ngoặt năm 1973 Roe kiện Wade (Roe v. Wade) vốn công nhận quyền phá thai. Tuy nhiên, phe Cộng hòa vẫn có khả năng giành được cả hai viện của quốc hội.

Ngăn cản chương trình nghị sự của ông Biden: Trong hai năm đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden, phe Cộng hòa đã hợp tác với đảng Dân chủ trong một số vấn đề đáng ngạc nhiên: cơ sở hạ tầng, phúc lợi sức khỏe của cựu chiến binh, khả năng cạnh tranh với Trung Quốc và an toàn súng đạn. Tuy nhiên, với việc cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo sẽ diễn ra trong 2 năm nữa, đảng Cộng hòa có nhiều động lực hơn để chặn chương trình nghị sự của ông Biden. Điều này nghĩa là ông Biden có thể đối mặt với việc bị đảng Cộng hòa chặn bất kỳ kế hoạch ngân sách nào, từ viện trợ đại dịch, biến đổi khí hậu đến bất kỳ thứ gì khác. Thậm chí, chính phủ có thể bị đe dọa đóng cửa vì hai bên đều đang cố gắng giành ưu thế đàm phán.

Ngăn bổ nhiệm thẩm phán: Tòa án Tối cao khó có thể xuất hiện ghế trống trong tương lai gần, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu có ghế trống, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell có thể giữ nguyên chiếc ghế này cho đến khi một tổng thống Cộng hòa xuất hiện.

Lệnh cấm phá thai trên toàn quốc: Thượng nghị sĩ Lindsey O. Graham của đảng Cộng hòa đã gây chú ý khi đưa ra dự luật cấm phá thai sau 15 tuần trên toàn quốc. Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện ngay lập tức bày tỏ mình không liên quan đến ý tưởng này. Tuy nhiên, nếu phe Cộng hòa giành được đa số ghế ở cả hai viện lần đầu tiên kể từ khi án lệ Roe v. Wade sụp đổ, các đảng viên cực hữu sẽ mạnh mẽ thúc đẩy việc đưa dự luật trên ra bỏ phiếu.

3- Đảng Dân chủ giữ được cả hai viện

Theo The Washington Post, kịch bản này ít có khả năng xảy ra nhất. Đảng cầm quyền hầu như luôn mất ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngoài ra, việc tái phân chia khu vực bầu cử và việc người ủng hộ tập trung ở các thành thị khiến đảng Dân chủ gặp bất lợi trong việc giữ Hạ viện. Tuy nhiên, nếu phe Dân chủ có một cuộc bầu cử trong mơ, những gì họ có thể đạt được sẽ phụ thuộc vào việc họ nắm đa số tại Thượng viện với cách biệt bao nhiêu ghế.

Thúc đẩy các quyền tự do: Đảng Dân chủ sẽ cố gắng thông qua các biện pháp bảo vệ ở cấp quốc gia quyền phá thai, hôn nhân đồng tính và quyền bầu cử. Họ cũng có thể cố gắng áp dụng vài phần trong chương trình Xây dựng trở lại tốt hơn của Tổng thống Biden, thông qua nhiều chính sách khí hậu hơn và mở rộng mạng lưới an toàn của chính phủ.

Hạn chế những gì ông Trump có thể làm khi quay lại Nhà Trắng: Các đảng viên Dân chủ đang bắt đầu suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump - hoặc một ứng cử viên cùng chí hướng khác - thắng cử tổng thống. Họ đã đề xuất luật để tổng thống khó có thể sa thải những nhân viên chính phủ liên bang bất đồng ý kiến hoặc để bảo vệ những “người thổi còi” trong chính phủ liên bang.

Ngăn ông Trump tái tranh cử: The New York Times đưa tin một số đảng viên Dân chủ đang soạn thảo luật để ngăn ông Trump tái tranh cử tổng thống do vai trò của ông trong cuộc bạo loạn ngày 6.1.