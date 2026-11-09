Ba Lan tổ chức quốc tang sau vụ xả súng kinh hoàng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 7.11 khi một chiếc ô tô lao đến quảng trường Chợ Chính (Main Market), địa điểm thu hút nhiều du khách. Người lái xe được xác định là một thanh niên Ba Lan 24 tuổi đã xả súng từ trong xe khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy vào các nhà hàng và quán cà phê gần đó.

Cảnh sát cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Nghi phạm này, mặc trang phục giống quân phục và sử dụng súng kiểu AR-15, bị bắt giữ sau khi đấu súng với cảnh sát, theo Đài TVN. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz khẳng định nghi phạm không phải là binh sĩ.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Krakow Ảnh: Reuters

Trang Notes from Poland dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski cho biết đây là "một vụ tấn công khủng bố" gây ra bởi một kẻ có quan điểm rất cực đoan, đồng thời khen ngợi cảnh sát phản ứng nhanh chóng đã kịp ngăn chặn một vụ thảm sát lớn hơn.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho hay lực lượng chức năng sau đó tìm thấy thêm 3 thi thể tại nhà của nghi phạm, gồm 2 phụ nữ và một người đàn ông, dường như là người thân của nghi phạm. Liên minh Châu Âu cùng đại diện Mỹ, Anh, Đức, Ý, Ukraine và nhiều nước khác đã gửi lời chia buồn với Ba Lan sau vụ việc.