Cô giáo lao vào khống chế kẻ đang xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ

Một ngày sau khi mở cuộc điều tra về vụ xả súng tại Trường tiểu học Silver Rail, cảnh sát đã công bố thêm thông tin chi tiết về hiện trường. Tại đây, 3 học sinh (5, 8 và 11 tuổi) cùng cô giáo Meghan Lambert (25 tuổi) đã thiệt mạng, theo Reuters.

Một người phụ nữ trong cộng đồng đặt hoa tại đài tưởng niệm tự phát ở Trường tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend thuộc bang Oregon (Mỹ) hôm 16.10 Ảnh: Reuters

Cảnh sát cho biết thêm một học sinh 7 tuổi bị thương hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng nhưng đã ổn định; một giáo viên khác cũng bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

"Hành động dũng cảm thật sự"

Hôm 15.10, một giáo viên (chưa được tiết lộ danh tính) đã ngăn chặn kẻ đang xả súng tại Trường tiểu học Silver Rail bằng cách ném điện thoại vào đối tượng, rồi lao vào khống chế và vật lộn với hung thủ. Ngay lúc đó, một người đàn ông 36 tuổi có 2 con đang học tại trường đã xông vào với khẩu súng ngắn và nổ súng nhiều lần vào nghi phạm, khiến đối tượng tử vong ngay trước khi cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Tại cuộc họp báo hôm 16.10, Cảnh sát trưởng thành phố Bend Mike Krantz, đôi lúc nghẹn ngào vì xúc động, nói rằng cô giáo này không bị thương và hành động của cô "gần như chắc chắn đã góp phần ngăn chặn thêm thương vong".

"Cô giáo này đã sẵn sàng đứng lên chiến đấu vì các học sinh của mình, đó chính là hành động dũng cảm thực sự", ông Krantz nói, nhưng không nêu tên của cô.

Nhiều người tham gia một buổi thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại Trường tiểu học Silver Rail ngày 16.10 Ảnh: Reuters

Theo một đoạn video do tờ The New York Times đăng tải, bà Kenda Freeman chia sẻ rằng con trai bà, tên Kaylub Giamanco, chính là người đàn ông có 2 con theo học tại Trường tiểu học Silver Rail đã bắn hạ hung thủ hôm 15.10.

Bà Freeman nhấn mạnh: "Con trai tôi không tìm kiếm sự tán dương, mà chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các lực lượng ứng cứu khẩn cấp, nhân viên nhà trường cùng cộng đồng vì đã dành nhiều tình cảm và sự ủng hộ". Bà nói thêm rằng con trai bà mong muốn được tôn trọng sự riêng tư và không muốn trả lời phỏng vấn với giới truyền thông.

"Thật may mắn vì có người cha đó. Chú ấy đã cứu sống rất nhiều người hôm qua...", ông Michael Zappa (71 tuổi), một cư dân sống cách trường học chỉ vài dãy nhà, nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Gia đình cô giáo Lambert, người thiệt mạng trong vụ xả súng, cũng dành lời ca ngợi và bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Giamanco. "Chúng tôi coi anh ấy là một người hùng", gia đình chia sẻ trong tuyên bố được đọc tại buổi họp báo hôm 16.10.

Gia đình cho hay công việc tại Trường tiểu học Silver Rail chính là "công việc mơ ước" đối với cô Lambert, nhấn mạnh: "Cô ấy luôn đấu tranh cho những người yếu thế và những người có nhu cầu đặc biệt".

Thông tin về hung thủ

Cảnh sát cho hay hung thủ là Griffin J. John II (16 tuổi) từng là học sinh theo chương trình giáo dục đặc biệt tại Trường tiểu học Silver Rail. Griffin mang theo một khẩu súng Maverick 88. Cảnh sát xác định hung thủ đã bắn khoảng 15 phát đạn trong phòng học và vẫn còn giữ 44 viên đạn khác trên người.

Ngay trước khi vụ xả súng xảy ra, Griffin bị bắt gặp ném vũ khí qua hàng rào trường học rồi trèo vào bên trong khuôn viên trường. Một tài xế xe tải đi ngang qua đã lên tiếng chất vấn thiếu niên này, và hung thủ lập tức nổ súng vào chiếc xe.

Griffin bắn xuyên qua các cánh cửa kính đang khóa chặt rồi xông vào một lớp học dành cho học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường chỉ trong vòng 3 phút kể từ cuộc gọi báo tin đầu tiên. Khi đó, Griffin đã tử vong, theo Cảnh sát trưởng Krantz.

Ông Krantz cho hay lực lượng chức năng đang nỗ lực xác định động cơ của Griffin và cách thức hung thủ có được khẩu súng Maverick 88. "Có thể chúng ta sẽ không bao giờ có được câu trả lời trọn vẹn, nhưng chúng tôi vẫn đang tìm kiếm câu trả lời đó", ông nhấn mạnh.