'Bà ngoại' 71 tuổi và đồng đội trẻ trên sân cầu

Mái tóc đã bạc, bà Nguyễn Thị Tiếm vẫn nhanh nhẹn di chuyển trên sân cầu lông, đón cầu rồi thực hiện những cú đánh dứt khoát. Những khoảnh khắc ấy được một đồng đội trẻ ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Bà Nguyễn Thị Tiếm cùng những người bạn chơi cầu lông ẢNH: NVCC

Nhịp sinh hoạt đều đặn mỗi ngày

Ban đầu, bà Tiếm đến với thể thao qua môn bóng bàn. Đến năm 40 tuổi, bà chuyển sang cầu lông và gắn bó suốt hơn 30 năm qua. Trước đây, bà công tác tại một trường đào tạo cán bộ đường thủy. "Trước khi nghỉ hưu năm 2010, ngày nào tôi cũng ra sân chơi, trừ những lúc mệt hoặc bận đi công tác. Tôi rất thích cầu lông. Ở sân tôi được vui chơi, giao lưu với những người cùng đam mê", bà kể.

Thói quen ấy được bà duy trì đến hiện tại. Có tuần bà chơi cầu lông 6 buổi, thường vào sáng sớm. Sau buổi tập, bà cùng mọi người ăn sáng, uống cà phê, trò chuyện rồi ghé chợ mua thức ăn, về nhà dọn dẹp và chuẩn bị bữa trưa. Sống một mình, bà chủ động sắp xếp thời gian sinh hoạt. Buổi chiều, bà tập thể dục nhẹ gần nhà. Đến tối, bà gọi điện trò chuyện với con trai và 2 cháu nội. Con trai biết mẹ thích cầu lông nên luôn nhắc bà chơi vừa sức, chủ yếu để vận động và gặp gỡ bạn bè.

Bà Tiếm chia sẻ kinh nghiệm chơi cầu lông với anh Huỳnh Nguyễn Chánh Tín ẢNH: NVCC

Bà Tiếm cho biết khi bước sang tuổi 60, bà nhận thấy sức khỏe không còn như trước. Bà bị viêm khớp gối nên chú ý hơn đến việc bảo vệ cơ thể khi chơi thể thao. Mỗi lần ra sân, bà sử dụng băng gối. Khoảng 5 năm nay, bà còn đeo đai lưng vì lo ngại chấn thương nếu chẳng may té ngã.

"Tôi không bao giờ chơi quá sức vì biết khả năng của mình đến đâu. Nếu cố chơi sẽ dễ bị mệt nên bình thường tôi chỉ chơi 3 set mỗi buổi, nghỉ ngơi trước khi cơ thể… lên tiếng. Đó cũng là cách tôi giữ gìn sức khỏe để chơi thể thao lâu dài", bà chia sẻ.

Ở tuổi 71, bà Tiếm duy trì thói quen chơi cầu lông nhiều buổi mỗi tuần ẢNH: NVCC

Gặp lại đối thủ sau gần 25 năm

Với bà Tiếm, cầu lông không chỉ là hoạt động vận động hằng ngày mà còn là dịp gặp những người bạn có chung sở thích. Trong hơn 30 năm chơi cầu lông, bà có nhiều kỷ niệm với môn thể thao này. Bà nhớ vào các năm 1998 - 1999, khi tham gia giải cầu lông dành cho các trường trung học chuyên nghiệp, bà từng giành huy chương bạc. Khoảng 25 năm sau, trong một lần ra sân, bà tình cờ gặp lại người từng là đối thủ của mình ở giải đấu năm xưa. Cả hai nhanh chóng nhận ra nhau dù đã nhiều năm không gặp. Bà Tiếm kể người bạn cũ còn nói vui rằng trái đất thật tròn, không ngờ những người từng đối đầu trên sân đấu lại có dịp gặp nhau như vậy.

Những năm gần đây, bà còn có thêm nhiều đồng đội trẻ. Một trong số đó là anh Huỳnh Nguyễn Chánh Tín (26 tuổi, ở P.Phú Thuận), người thường quay clip bà chơi cầu lông rồi đăng lên mạng xã hội. Anh Tín kể sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, anh không còn dành nhiều thời gian cho thể thao. Có giai đoạn chỉ trong 3 tháng, anh tăng khoảng 20 kg. Muốn vận động trở lại, anh tìm đến môn cầu lông. Anh thường ra sân lúc 6 giờ sáng và gặp bà Tiếm tại đây. Dù cách nhau 45 tuổi, hai người dần trở thành đồng đội thân thiết.

Cầu lông đã trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày của bà Tiếm ẢNH: NVCC

"Mình thường ra sân lúc 6 giờ nên tình cờ gặp cô Tiếm. Mình thấy ở cô có nguồn năng lượng rất tích cực. Nhìn cô chơi, mình có thêm động lực để ra sân mỗi ngày. Cô cũng thường xuyên chỉ dẫn cách đánh, giúp mình cải thiện kỹ thuật và chơi tốt hơn", anh Tín kể. Anh gọi bà Tiếm bằng "ngoại" như một cách xưng hô thân mật.

Anh Tín vốn thích nghệ thuật, từng 2 lần thi vào Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nhưng chưa thành công. Khi bắt đầu chơi cầu lông và quen bà Tiếm, anh nảy ra ý tưởng quay lại những khoảnh khắc của người đồng đội lớn tuổi. Qua các đoạn clip, nhiều người biết đến bà Tiếm và để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ. Có người cho biết sau khi xem bà chơi cầu lông, họ cũng muốn trở lại sân tập.



