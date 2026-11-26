Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) vừa thông qua quyết định cấm một số nhà mạng Trung Quốc, bao gồm China Mobile, China Telecom và China Unicom, truy cập trực tiếp vào số điện thoại của người dân Mỹ. Quyết định này được đưa ra với lý do lo ngại về an ninh quốc gia và mong muốn giảm thiểu tình trạng cuộc gọi lừa đảo mà người dân Mỹ phải đối mặt.

Trung Quốc phản đối lệnh cấm mới của Mỹ nhắm vào nhà mạng nước này ẢNH: REUTERS

Đây không phải là lần đầu tiên FCC áp đặt các hạn chế đối với các công ty công nghệ Trung Quốc. Chính phủ Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát đối với thiết bị viễn thông, router Wi-Fi và máy bay không người lái. Mặc dù một số hạn chế đã được nới lỏng trong năm 2026, lệnh cấm mới nhất ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại dựa trên internet sử dụng thiết bị từ các công ty nằm trong danh sách bị hạn chế của FCC, như Huawei và ZTE.

Phản ứng trước quyết định này, Bộ Thương mại Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ đảo ngược lệnh cấm, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả. Trung Quốc cho rằng lệnh cấm này vi phạm các thỏa thuận giữa hai nước và có thể gây thiệt hại cho các công ty Trung Quốc trong việc sử dụng số điện thoại của Mỹ. Mặc dù có những lo ngại chính đáng về an ninh, việc chống lại các cuộc gọi lừa đảo lại là một thách thức khác.

Bắc Kinh chỉ trích Mỹ lạm dụng an ninh quốc gia

Một trong những lập luận chính của Trung Quốc là Mỹ đang lợi dụng các mối lo ngại về an ninh quốc gia để áp đặt các chính sách khắt khe đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã chỉ trích quyết định này là sự lạm dụng quyền lực nhà nước. Việc cấm truy cập vào số điện thoại của Mỹ có thể khiến các công ty Trung Quốc mất đi những lợi ích tài chính và hoạt động quan trọng.

Mặc dù việc hạn chế truy cập vào số điện thoại có thể giúp ngăn chặn một số cuộc gọi lừa đảo, nhưng thực tế cho thấy tội phạm không cần phải có quyền truy cập vào thiết bị viễn thông để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhiều kẻ lừa đảo sử dụng kỹ thuật giả mạo số gọi để đánh lừa người nhận cuộc gọi, trong khi các cuộc tấn công lừa đảo thường dựa vào tâm lý để thao túng nạn nhân.

FCC đang nỗ lực hạn chế quyền truy cập của các nhà điều hành cuộc gọi tự động vào số điện thoại, nhưng điều này chỉ giải quyết một phần nhỏ của vấn đề. Người tiêu dùng vẫn cần cảnh giác và bảo vệ thông tin cá nhân của mình, bất kể cuộc gọi đến từ đâu. Ngay cả khi Mỹ thành công trong việc ngăn chặn Trung Quốc sử dụng số điện thoại của mình, điều đó cũng không thể ngăn chặn các kẻ xấu trong nước sử dụng kỹ thuật xã hội để truy cập vào tài khoản của người dùng.