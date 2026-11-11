Cảnh báo mới của BHXH Việt Nam về chiêu lừa cấp thẻ BHYT, hoàn tiền

Ngày 11.11, BHXH Việt Nam phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ BHXH gọi điện, nhắn tin cho người dân, lợi dụng các chính sách về BHYT để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

BHXH Việt Nam cảnh báo các số điện thoại "lạ" lừa đảo cấp thẻ BHYT ẢNH: ATTT

Theo BHXH Việt Nam, thời gian gần đây, nhiều người dân ở Đồng Tháp nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là viên chức BHXH, thông báo người dân thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu hoặc được hoàn trả tiền đóng BHYT. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục "cập nhật thông tin cá nhân" để giải quyết quyền lợi.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn cung cấp chính xác địa chỉ trụ sở BHXH tỉnh Đồng Tháp tại số 152H, đường Lý Thường Kiệt, P.Thới Sơn (Đồng Tháp), nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, BHXH Việt Nam lưu ý việc người gọi biết địa chỉ cơ quan BHXH không đồng nghĩa cuộc gọi đó là chính thống.

Các số điện thoại được người dân phản ánh gồm: 0833992183, 0981790413, 0592043938, 0766094290, 0592045205 và 0768219744. Trong đó, người sử dụng số 0981790413 tự xưng tên An, hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh và yêu cầu người dân thực hiện các thao tác trên tài khoản cá nhân.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân không gọi lại, không làm theo hướng dẫn từ các số điện thoại nêu trên.

Yêu cầu cung cấp mã OTP, cài ứng dụng lạ để chiếm đoạt tiền

Theo BHXH Việt Nam, thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu bằng việc gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn qua Zalo, tự xưng là nhân viên BHXH, thông báo về các quyền lợi BHYT. Sau đó, chúng yêu cầu người dân cập nhật thông tin, xác minh hồ sơ hoặc thúc giục xử lý gấp với lý do tránh mất quyền lợi.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng có thể yêu cầu người dân cung cấp ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP. Một số trường hợp được gửi đường link, mã QR hoặc tệp cài đặt ứng dụng có đuôi ".apk", yêu cầu tải về điện thoại.

Ngoài ra, người dân có thể bị yêu cầu chia sẻ màn hình hoặc cho phép đối tượng điều khiển điện thoại từ xa với lý do hỗ trợ thực hiện thủ tục. Đây là những dấu hiệu nguy hiểm, có thể khiến dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, tài khoản ngân hàng bị kiểm soát và tiền trong tài khoản bị chiếm đoạt.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, ảnh căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn, Zalo hoặc mạng xã hội. Không chuyển tiền, nộp phí cho người tự xưng là cán bộ BHXH để được cấp thẻ, cập nhật thông tin hay nhận tiền hoàn trả.

Người dân cũng không truy cập đường link, quét mã QR, tải tệp hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; không chia sẻ màn hình, không cho người lạ điều khiển điện thoại từ xa để làm thủ tục BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam khẳng định, việc cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu và hoàn trả tiền đóng BHYT cho người đủ điều kiện đều được thực hiện theo quy định, thông qua quy trình nghiệp vụ của cơ quan BHXH. Người dân không phải nộp phí, chuyển tiền cho người gọi, cài đặt ứng dụng lạ hay cung cấp mã OTP để được giải quyết các quyền lợi này.

Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu mạo danh cơ quan BHXH, người dân cần dừng trao đổi, không thực hiện theo hướng dẫn và chủ động liên hệ cơ quan BHXH cơ sở gần nhất hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam qua số 19009068 để xác minh.

Người dân cũng cần trình báo công an xã, phường hoặc cơ quan công an gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan BHXH để được hỗ trợ.