Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Bà Phạm Thị Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
25/11/2025 15:44 GMT+7

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 hiệp thương, thống nhất cử bà Phạm Thị Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Sáng 25.11, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với 400 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đại hội với chủ đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường dân chủ, đồng thuận xã hội; khơi dậy niềm tin và khát vọng đổi mới, xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Bà Phạm Thị Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 1.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, chiều 24.11, tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I hiệp thương, thống nhất cử bà Phạm Thị Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời hiệp thương cử 11 Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng gồm các ông, bà: Phạm Triều, Hà Thị Hạnh, Nguyễn Phú Hoàng, Trương Văn Tùng, H'Vi Êban, Trương Minh Quang, Dương Công Hiệp, Phạm Văn Đức, Bon Yô Soan, Nguyễn Phú Nghĩ và Đỗ Thị Quế Phương.

Bà Phạm Thị Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: HOÀNG DƯƠNG

Tại đại hội, bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cho biết trong thời gian qua, MTTQ tỉnh đã thực hiện song song hai nhiệm vụ quan trọng như tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo thành công đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh.

Bà Phạm Thị Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 3.

400 đại biểu tham dự đại hội

ẢNH: LÂM VIÊN

Giai đoạn 2024 - 2025, toàn tỉnh đã huy động nhân dân tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Trong đó, xây dựng, sửa chữa hơn 7.000 căn nhà cho người nghèo, hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, hơn 109 tỉ đồng chăm lo Tết cho các hộ nghèo… Riêng trong đợt mưa bão, lũ lụt vừa qua, MTTQ tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận, tham mưu, phân bổ kịp thời 34 tỉ đồng ủng hộ cho các tỉnh và 30,2 tỉ cho 25 xã, phường trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt.

Bà Phạm Thị Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 4.

Người dân Đà Lạt, Lâm Đồng đóng góp hàng trăm chuyến hàng hóa giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt miền Trung

ẢNH: LÂM VIÊN

Bước vào nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng xác định 12 chỉ tiêu và 7 chương trình hành động cụ thể, với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh nhân dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tin và khát vọng phát triển. Từ đó, góp phần xây dựng Lâm Đồng trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực trong giai đoạn phát triển mới.

Tin liên quan

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm đồng bào vùng lũ Lâm Đồng

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm đồng bào vùng lũ Lâm Đồng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm đồng bào vùng lũ, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, sạt lở và ngập lụt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Lâm Đồng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng MTTQ Việt Nam Bà Phạm Thị Phúc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận