Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt 6 người vào đền thờ Võ Thị Sáu trộm tiền công đức

Ngày 3.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thu Nhung (41 tuổi); Tô Thị Thu (54 tuổi); Lý Công Tâm (51 tuổi); Đinh Quang Nghiêm (35 tuổi); Nguyễn Thị Thanh Xuân (47 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng Trần Thị Anh Thư (39 tuổi, ngụ Gò Vấp) bị cấm đi khỏi nơi cư trú do nuôi con nhỏ. Nhóm bị can này đã nhiều lần vào đền thờ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại TT.Đất Đỏ để trộm tiền công đức.



Nghiêm bị bắt tạm giam NGUYỄN LONG

Theo điều tra ban đầu, 6 bị can trên ngụ tại TP.HCM đã bàn bạc đến đền thờ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (KP.Phước Thới, TT.Đất Đỏ) để trộm cắp tài sản trong thùng công đức.

Khoảng 11 giờ ngày 30.6, các bị can trên đi xe máy từ TP.HCM đến công viên Võ Thị Sáu rồi vào bên trong đền thờ. Tại đây, nhóm người này phân chia từng phần việc cảnh giới xung quanh, tiếp xúc với bảo vệ... để cho Xuân trộm tiền trong thùng công đức.

Xuân là người trực tiếp lấy tiền CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, Nhung, Tâm, Thu, Thu làm nhiệm vụ cảnh giới xung quanh, giả vờ nói chuyện,và mua nước cho bảo vệ uống để đánh lạc hướng cho Nghiêm dùng cây che camera, còn Xuân dùng một thanh sắt dẹt quấn bên ngoài bằng băng keo 2 mặt rồi đưa thanh sắt vào thùng công đức. Tiền bên trong thùng công đức dính vào keo 2 mặt, sau đó Xuân kéo lên lấy tiền.

Sau khi lấy gần 200 ngàn đồng, cả nhóm của Nghiêm đi ra khỏi đền thờ thì Công an TT.Đất Đỏ phối hợp cùng Công an H.Đất Đỏ bắt giữ. Công an đã thu giữ gần 200 ngàn đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ trộm cắp tiền.

Tại cơ quan điều tra, nhóm bị can trên khai nhận với thủ đoạn tương tự, vào ngày 28.6 đã trộm hơn 11 triệu đồng trong thùng công đức của đền thờ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Tâm khai nhận hành vi trộm cắp tài sản cùng đồng bọn NGUYỄN LONG

Số tiền này sau khi Xuân lấy được đã cùng đồng bọn ra quán nước gần đó để chia nhau. Xuân cho Tâm và Nhung 3 triệu đồng, Thư 2 triệu đồng, Nghiêm 2 triệu đồng, Thu 2,1 triệu đồng. Số tiền còn lại Xuân giữ.

Một lãnh đạo Công an H.Đất Đỏ cho biết qua điều tra ban đầu, nhóm bị can trên còn khai nhận nhiều lần trộm tiền công đức tại đền thờ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.