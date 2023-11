Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt khẩn cấp 2 tài xế lái ô tô tông nhau

Ngày 21.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 người điều khiển ô tô tông nhau ngay trung tâm TP.Bà Rịa, để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.



Hiện trường vụ án ẢNH CẮT TỪ CLIP

2 người bị khởi tố là Nguyễn Đình Kỳ (41 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa), điều khiển ô tô hiệu Lexus BS 72A - 343.35 và Phan Hoàng Bích Tiên (32 tuổi, quê Đồng Nai), người điều khiển ô tô VinFast BS 60A - 860.48.

Như Thanh Niên thông, khoảng 19 giờ cùng ngày, tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, P.Phước Hiệp (TP.Bà Rịa) xảy ra vụ việc ô tô hiệu Vinfast BS 60A - 860.48 và ô tô hiệu Lexus BS 72A - 343.35 "tấn công" lẫn nhau dưới sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

Ngay sau đó, Công an P.Phước Hiệp đã đến hiện trường xác minh vụ việc. Qua kiểm tra, Công an P.Phước Hiệp phát hiện ô tô Vinfast sau khi rời hiện trường đã đến dừng tại số 75, đường Nguyễn Thanh Đằng.

Qua làm việc với công an, Tiên khai nhận mình là người điều khiển ô tô Vinfast tông vào đuôi xe Lexus BS 72A - 343.35 do Kỳ điều khiển tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Sau đó, anh Kỳ đã điều khiển ô tô của mình quay đầu lại rồi tông trực diện 2 lần vào ô tô của chị Tiên, trước khi bỏ đi. Ngay trong đêm, Công an TP.Bà Rịa phối hợp cùng Công an P.Phước Hiệp, Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, giữa Kỳ và Tiên có quan hệ quen biết trước đó. Vụ việc cả 2 dùng ô tô "tấn công" nhau là do mâu thuẫn về tiền bạc.