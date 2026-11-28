Đó là cơ chế đặc biệt để thu hút các doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà được ông Phạm Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND TP.Bắc Ninh, thông tin tại diễn đàn "Chủ động năng lượng cho công nghiệp miền Bắc - Sẵn sàng cho mùa khô 2027", do Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (VCBC) phối hợp với Nami Energy tổ chức chiều 27.11.

Phó chủ tịch UBND TP.Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh thông tin cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại diễn đàn ẢNH: VCBC

Theo ông Phạm Văn Thịnh, quy mô kinh tế địa phương năm 2026 đạt 3,3 triệu tỉ đồng, đứng thứ 5 cả nước về giá trị GRDP và đứng thứ 2 về giá trị sản xuất công nghiệp; tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu 12,5% nhưng kéo theo áp lực rất lớn trong cung ứng điện.

Công suất cực đại (Pmax) của Bắc Ninh trong tháng 5.2026 đạt 3.300 MW, cao hơn mức khoảng 2.600 MW trong tháng 5.2025 nhưng địa phương vẫn duy trì cấp điện ổn định, không cắt điện sản xuất và được doanh nghiệp bán dẫn ghi nhận chất lượng điện áp ổn định.

Trước cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, ông Phạm Văn Thịnh thông tin, Bộ Công thương xây dựng 11 kịch bản đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2027, trong đó ưu tiên cao nhất là điện cho sản xuất.

"Các doanh nghiệp sản xuất hãy yên tâm, Bắc Ninh sẽ không thiếu điện để sản xuất. Chúng tôi bảo đảm đủ điện cho sản xuất trong mọi tình huống, trường hợp cấp bách chỉ điều tiết điện dân sinh và kiểm soát phụ tải đối với sản xuất", ông Thịnh nói.

Cũng theo ông Thịnh, Bắc Ninh thuộc nhóm dẫn đầu miền Bắc về điện mặt trời áp mái với công suất gần 400 MW và có tiềm năng trên mái nhà, xưởng ước tính trên 10 GW. Để thúc đẩy nguồn điện này, Bắc Ninh chủ trương cho các dự án điện mặt trời áp mái triển khai song song giữa làm và hoàn thiện thủ tục, không bị ràng buộc thủ tục rườm rà.

Ngoài ra, doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời áp mái hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) được xem xét đưa vào danh sách ưu tiên cấp điện, hạn chế kiểm soát phụ tải. Đối với mô hình doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thuê mái nhà xưởng để bán điện cho các doanh nghiệp bên trong, Bắc Ninh đang rà soát để tháo gỡ vướng mắc liên quan tới cấp giấy chứng nhận đầu tư, ngành nghề đăng ký.

Điện mặt trời mái nhà là 'tấm vé thông hành' cho doanh nghiệp FDI

Ở góc độ kết nối đầu tư, ông Steve Bùi, Chủ tịch VCBC, thông tin, các nhà đầu tư Trung Quốc tìm hiểu đầu tư tại Bắc Ninh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực điện tử và đặc biệt quan tâm đến sự ổn định của nguồn điện.

Các doanh nghiệp ký kết thỏa thuận nghiên cứu đầu tư điện mặt trời mái nhà ở các khu công nghiệp tại Bắc Ninh ẢNH:VCBC

Bên cạnh nguồn điện lưới, các doanh nghiệp FDI phải đáp ứng chứng chỉ xanh, Net Zero và ESG, đây là "tấm vé thông hành" vào thị trường xuất khẩu toàn cầu nên có nhu cầu lớn về nguồn điện sạch mặt trời áp mái và BESS.

Theo ông Steve Bùi, Bắc Ninh định hướng phát triển điện mặt trời mái nhà, BESS và xây dựng kịch bản ứng phó nguy cơ thiếu điện giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, đồng thời kỳ vọng địa phương có thêm chính sách cởi mở thu hút đầu tư năng lượng, hạ giá điện sản xuất.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Lưu Hoàng Hà, Chủ tịch HĐQT Nami Energy, cho biết trong khi nhiều địa phương vẫn lúng túng, chưa có cách hiểu thống nhất về điều kiện điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, giấy phép xây dựng hay phòng cháy chữa cháy khi nhà đầu tư thứ ba thuê mái bán điện, thì Bắc Ninh coi đây là nguồn điện phân tán phía sau công tơ, chỉ cần đáp ứng yêu cầu về an toàn, môi trường và xây dựng là cho phép triển khai.

Ông Lưu Hoàng Hà nhận định, việc phát triển điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ BESS giúp tận dụng diện tích mái sẵn có, tối ưu chi phí, giảm áp lực truyền tải, vừa bảo đảm nguồn cung vừa tăng nguồn cung điện sạch cho các doanh nghiệp xuất khẩu.