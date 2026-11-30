Bác sĩ Cao Thị Lan Hương - Hệ Thống Y tế 315, trả lời: Tăng huyết áp thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể gây tổn thương tim, não và thận. Điều chỉnh lối sống, theo dõi huyết áp và điều trị đúng giúp giảm nguy cơ biến chứng.

Phòng ngừa tăng huyết áp cũng là cách bảo vệ chức năng thận. Trước hết, cần xây dựng chế độ ăn hợp lý và duy trì vận động đều đặn.

Người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối từ mọi nguồn Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Giảm muối, ăn uống lành mạnh

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối từ mọi nguồn. Nên hạn chế gia vị mặn, mì ăn liền, thịt chế biến sẵn, đồ hộp và thức ăn nhanh; tăng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, nguồn đạm phù hợp và giảm chất béo bão hòa, đường bổ sung.

Người mắc bệnh thận cần được tư vấn riêng về kali, phospho, protein và lượng dịch; không tự ý dùng muối thay thế chứa kali.

Duy trì vận động

Người trưởng thành nên hướng tới ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần, như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội. Người có bệnh tim mạch, bệnh thận hoặc huyết áp rất cao nên hỏi bác sĩ trước khi tập.

Theo dõi huyết áp đúng cách

Theo bác sĩ Lan Hương, không nên chỉ đo khi có triệu chứng vì tăng huyết áp thường diễn tiến âm thầm. Khi đo tại nhà, cần nghỉ 5 phút, ngồi tựa lưng, đặt cánh tay ngang mức tim và dùng máy đo bắp tay phù hợp. Đo 2 lần cách nhau 1 phút, ghi kết quả và đi khám nếu chỉ số thường xuyên cao.

Theo WHO, tăng huyết áp ở người trưởng thành thường được chẩn đoán khi huyết áp tâm thu từ 140 mmHg trở lên và/hoặc tâm trương từ 90 mmHg trở lên, được xác nhận qua các lần đo vào những ngày khác nhau.

Đã mắc bệnh, không tự ý ngừng thuốc

Người bệnh cần dùng thuốc đúng liều, đúng thời điểm và không tự ý ngừng thuốc khi huyết áp trở về bình thường. Cần tái khám để bác sĩ điều chỉnh điều trị, kiểm soát đường huyết nếu mắc đái tháo đường và thận trọng với thuốc giảm đau kháng viêm hoặc sản phẩm không rõ thành phần.

Ai nên kiểm tra chức năng thận?

Người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận nên trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra định kỳ. Một kết quả bất thường đơn lẻ chưa đủ để kết luận bệnh thận mạn.

Khi nào cần đi khám ngay?

Nếu huyết áp từ 180/120 mmHg trở lên, hãy nghỉ yên và đo lại sau ít nhất 1 phút. Nếu vẫn cao kèm đau ngực, khó thở, lú lẫn, thay đổi thị lực hoặc triệu chứng thần kinh mới, cần gọi cấp cứu ngay. Nếu huyết áp vẫn rất cao nhưng chưa có triệu chứng, liên hệ cơ sở y tế và không tự ý tăng liều thuốc.