Bác sĩ bị cáo buộc làm nạn nhân ngưng tim rồi cứu sống

AFP đưa tin tòa án tại thành phố Besancon, miền đông bắc Pháp, ngày 8.9 bắt đầu xét xử bác sĩ gây mê Frederic Pechier (53 tuổi), người bị cáo buộc cố tình đầu độc 30 bệnh nhân, khiến 12 người trong số đó thiệt mạng.

Bác sĩ gây mê Frederic Pechier tại tòa án ở Besancon ngày 8.9 ẢNH: AFP

Bị cáo Pechier làm việc tại 2 bệnh viện tại Besancon cho đến khi bị điều tra vào năm 2017. Từ năm 2008-2017, đã có nhiều trường hợp bệnh nhân bị ngưng tim trong các ca phẫu thuật có sự tham gia của bị cáo và 12 người trong đó tử vong.

Ông Pechier bị cáo buộc đã cố tình khiến cho bệnh nhân bị ngưng tim bằng cách lén can thiệp vào túi thuốc hoặc dụng cụ gây mê của đồng nghiệp. Sau đó, bị cáo sẽ thể hiện kỹ năng hồi sức của mình và làm mất uy tín của đồng nghiệp.

Các nạn nhân ở độ tuổi từ 4-89. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất tên Teddy, sống sót sau 2 lần ngưng tim trong một ca cắt amiđan thông thường vào năm 2016.

Năm 2008, một bệnh nhân 53 tuổi tử vong vì ngưng tim trong ca mổ thận. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy liều lượng quá mức lidocaine, chất gây tê cục bộ.

Cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2017 sau nhiều ca ngưng tim đáng ngờ trong các cuộc phẫu thuật đối với bệnh nhân được đánh giá là có ít nguy cơ.

Công tố viên Etienne Manteaux gọi đây là vụ án chưa từng có trong lịch sử tư pháp tại Pháp. Ông cho biết ông Pechier bị cáo buộc đầu độc bệnh nhân nhằm hãm hại các đồng nghiệp có mâu thuẫn với mình. "Frederic Pechier là người can thiệp đầu tiên khi trường hợp ngưng tim xảy ra. Ông ta luôn có giải pháp", ông Manteaux nói.

Vị bác sĩ bác bỏ các cáo buộc và cho rằng những sự cố xảy ra là do sai sót y khoa của đồng nghiệp. Về nỗi đau của các gia đình nạn nhân, ông Pechier nói hoàn toàn hiểu được nhưng không phải là người chịu trách nhiệm cho chuyện đó.

Các luật sư biện hộ cho bị cáo sẽ tìm cách giúp ông Pechier được tuyên trắng án trong vụ xét xử dự kiến kéo dài đến tháng 12. Nếu bị kết tội, ông Pechier sẽ đối diện với bản án tù chung thân.