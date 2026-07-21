Bác sĩ cảnh báo 4 kiểu đau có thể là dấu hiệu bệnh nguy hiểm

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết một số kiểu đau tưởng chừng vô hại nhưng có thể là lời cảnh báo bệnh nghiêm trọng, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Trong một số trường hợp, đau lưng kéo dài có thể là dấu hiệu của khối u cột sống ẢNH MINH HỌA: P.H tạo từ Gemini

Khi nhận thấy những cơn đau dưới đây, người bệnh nên đi khám sớm. Can thiệp kịp thời sẽ giúp tăng hiệu quả điều trị.

Đau tức ngực

Cảm giác đau tức ngực có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, chẳng hạn do căng thẳng, đầy hơi hoặc trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, đau tức ngực cũng là một triệu chứng của nhiều bệnh lý tim mạch nguy hiểm, bác sĩ Michelle O'Donoghue tại Bệnh viện Brigham and Women's Hospital (Mỹ) cho biết.

Cụ thể, đau ngực có thể liên quan đến nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi hoặc bóc tách động mạch chủ. Đây là những tình trạng cần được cấp cứu ngay. Nếu cơn đau ngực xuất hiện đột ngột, kéo dài vài phút, tái phát nhiều lần hoặc đi kèm khó thở, vã mồ hôi lạnh, chóng mặt, người bệnh không nên chủ quan mà cần đi khám sớm.

Đau đầu dữ dội

Đau đầu là triệu chứng rất phổ biến và thường liên quan đến căng thẳng, thiếu ngủ hoặc làm việc quá sức. Tuy nhiên, một số trường hợp đau đầu có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề nghiêm trọng ở não bộ.

Người bệnh không được chủ quan nếu cơn đau đầu xuất hiện đột ngột và dữ dội, khác hoàn toàn với những lần đau đầu trước đây. Đây có thể là dấu hiệu của xuất huyết não hoặc phình động mạch não.

Ngoài ra, đau đầu kéo dài nhiều tuần, ngày càng nặng hơn hoặc đi kèm các triệu chứng như nhìn mờ, yếu tay chân, khó nói, mất thăng bằng cũng cần phải đến bệnh viện kiểm tra.

Một dấu hiệu khác không nên bỏ qua là đau đầu thường xuyên làm người bệnh thức giấc vào ban đêm. Trong một số trường hợp hiếm gặp, đây có thể là biểu hiện của các bệnh lý thần kinh hoặc khối u trong não.

Đau bụng kéo dài hoặc tái phát

Nếu cơn đau bụng kéo dài nhiều ngày, thường xuyên tái phát hoặc kèm sốt, nôn ói, sụt cân, vàng da, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân. Đau ở vùng bụng dưới bên phải có thể liên quan đến viêm ruột thừa. Trong khi đó, đau vùng bụng trên bên phải có khả năng là do sỏi mật hoặc viêm túi mật.

Đặc biệt, đau bụng kéo dài kèm chán ăn, sụt cân hoặc có máu trong phân có thể do mắc bệnh đường tiêu hóa nghiêm trọng, thậm chí là ung thư đại trực tràng.

Đau lưng nhiều tuần

Nếu đau lưng kéo dài nhiều tuần mà không cải thiện dù đã nghỉ ngơi và điều trị bằng các biện pháp thông thường, người bệnh cần thận trọng hơn. Đặc biệt, nếu đau lưng đi kèm sốt, sụt cân không rõ nguyên nhân, tê yếu chân tay hoặc rối loạn tiểu tiện. Nhiễm trùng cột sống hoặc tổn thương thần kinh cũng có những triệu chứng tương tự.

Một dấu hiệu khác cần chú ý là cơn đau tăng lên vào ban đêm hoặc khi nằm nghỉ. Trong một số trường hợp hiếm gặp, đây là biểu hiện của khối u cột sống hoặc ung thư đã di căn đến xương, theo Medical News Today.