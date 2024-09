Bác sĩ cảnh báo nguy cơ đột tử từ chứng đau đầu dai dẳng

Ngày 27.9, các bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, hơn 6 tháng qua, hai bệnh viện đã phối hợp hội chẩn và điều trị cho hơn 50 bệnh nhân phát hiện bệnh lý về mạch máu não.



Theo đó, qua chương trình tầm soát đột quỵ ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh, các bệnh nhân mắc các bệnh về mạch máu não được bác sĩ ở hai bệnh viện hội chẩn trực tuyến và luân chuyển để điều trị bệnh nhân.



ThS-BS Trang Mộng Hải Yên, Trưởng đơn vị Can thiệp thần kinh, khoa Tim mạch - Cấp cứu và can thiệp, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết các bác sĩ vừa can thiệp túi phình mạch máu não khổng lồ cứu sống 2 bệnh nhân.



Bằng phương pháp mới, bệnh nhân có túi phình mạch máu não có thể tỉnh táo hoàn toàn sau 15 - 30 phút can thiệp ẢNH: DU YÊN

Cụ thể, hai bệnh nhân đều lớn tuổi (trên 65 tuổi) và có các bệnh lý nền như suy tim, đái tháo đường… Hai bệnh nhân này có triệu chứng đau đầu dai dẳng mỗi ngày.



Theo bác sĩ Yên, đau đầu là dấu hiệu sẽ vỡ túi phình mạch máu não, nếu túi phình vỡ thì khả năng cứu sống bệnh nhân dưới 1%. Đây có thể là tình huống bệnh nhân đột tử ngay tại nhà khi xảy ra vỡ túi phình.



Qua thăm khám và chụp CT não, các bác sĩ phát hiện hai bệnh nhân có túi phình khổng lồ với kích thước 14 x 11 mm và 19 x 20 mm. Sau khi trao đổi với bệnh nhân và người nhà, các bác sĩ đã quyết định dùng phương pháp stent là phương pháp mới để can thiệp.



Với phương pháp này, bệnh nhân không cần gây mê chỉ cần gây tê tại chỗ và sau 30 phút can thiệp thì bệnh nhân có thể tỉnh táo hoàn toàn. Sau 2 - 3 ngày, bệnh nhân có thể xuất viện.

Bác sĩ Yên cho biết, phương pháp trước kia không thể thực hiện được trên những túi phình khổng lồ. Nếu sử dụng phương pháp mổ, có thể làm người bệnh và gia đình quan ngại vì phải gây mê, mổ và thời gian hậu phẫu kéo dài, đồng thời có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn.

Với phương pháp mới đã giúp bệnh nhân rút ngắn thời gian nằm viện và tiết kiệm chi phí.