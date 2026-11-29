Loạt phóng sự điều tra "Ma trận xuân dược" của Báo Thanh Niên phơi bày thị trường mua bán thuốc kích dục và sản phẩm hỗ trợ sinh lý trôi nổi, từ mạng xã hội đến bến xe, vỉa hè và quầy thuốc tây tại TP.HCM. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có khả năng kích dục tức thì, thậm chí pha vào đồ uống khiến người khác mất kiểm soát, mất trí nhớ.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên về những nguy cơ khi sử dụng các sản phẩm nói trên.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Toàn ẢNH: BVCC

"Xuân dược" trôi nổi có thể gây tụt huyết áp, rối loạn cương

Thưa bác sĩ, những viên uống, kẹo ngậm quảng cáo là "thảo dược", "xách tay" có thể chứa chất gì và tác động như thế nào?

Bác sĩ Nguyễn Xuân Toàn: Điều đáng lo là người dùng không biết mình đang uống chất gì, liều lượng bao nhiêu. Những chữ như "thảo dược", "tự nhiên" hay "xách tay" dễ tạo cảm giác an toàn nhưng không bảo đảm chất lượng sản phẩm.

FDA Mỹ từng phát hiện sildenafil, tadalafil và các chất tương tự không ghi trên nhãn trong sản phẩm hỗ trợ tình dục. Tuy nhiên, muốn xác định một sản phẩm cụ thể chứa chất gì, có quá liều hay không, phải kiểm nghiệm, không thể nhận diện qua màu viên thuốc hay lời quảng cáo.

Sildenafil và tadalafil thuộc nhóm ức chế PDE5, dùng điều trị rối loạn cương. Thuốc giúp giãn cơ trơn thể hang, tăng máu đến dương vật khi có kích thích tình dục. Tác dụng phụ có thể gồm nhức đầu, đỏ mặt, chóng mặt và hạ huyết áp.

Tự dùng những sản phẩm quảng cáo trong bài "Ma trận xuân dược" này cùng rượu bia hoặc khi đang có bệnh tim mạch nguy hiểm thế nào?

Bác sĩ Nguyễn Xuân Toàn: Nguy cơ phụ thuộc thành phần, liều dùng, bệnh nền và các thuốc đang sử dụng. Đặc biệt nguy hiểm là phối hợp thuốc nhóm PDE5 với nitrate điều trị đau thắt ngực như nitroglycerin hoặc poppers chứa nitrite. Sự kết hợp này có thể gây tụt huyết áp nghiêm trọng, choáng, ngất, đe dọa tính mạng.

Uống nhiều rượu bia làm giảm khả năng phán đoán. Tuy nhiên, không thể khẳng định phối hợp rượu bia với thuốc hỗ trợ cương tất yếu gây nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. Nếu đau ngực sau khi dùng sản phẩm, người bệnh cần gọi cấp cứu, thông báo loại thuốc và thời điểm sử dụng; không tự dùng nitroglycerin.

Nội dung quảng cáo sản phẩm tăng cường sinh lý trên mạng ẢNH: TRẦN KHA

Cương kéo dài sau dùng thuốc có thể dẫn đến mất khả năng cương vĩnh viễn không?

Bác sĩ Nguyễn Xuân Toàn: Dương vật cương liên tục từ bốn giờ trở lên cần được cấp cứu. Nếu căng cứng, đau tăng dần, người bệnh nên đến viện sớm, không chờ đủ bốn giờ.

Trong cương kéo dài thể thiếu máu, máu bị giữ trong thể hang khiến mô thiếu ô xy. Chậm xử trí có thể gây tổn thương, hoại tử và xơ hóa cơ trơn thể hang, dẫn đến rối loạn cương vĩnh viễn. Khuyến cáo của Hiệp hội Tiết niệu Mỹ và Hiệp hội Y học tình dục Bắc Mỹ lưu ý khả năng hồi phục thấp khi thiếu máu kéo dài trên 36 giờ. Đây không phải mốc để người bệnh chờ đợi.

Sự ngại ngùng có thể khiến người bệnh trì hoãn đến viện. Không nên tiếp tục quan hệ, uống thêm thuốc hoặc thử mẹo tại nhà. Cương kéo dài hiếm gặp khi dùng thuốc PDE5 đúng chỉ định; tổn thương điển hình xảy ra ở mô thể hang, không phải hoại tử toàn bộ dương vật.

Thuốc xịt, kem bôi kéo dài thời gian quan hệ có gây mất cảm giác hoặc rối loạn cương về sau không?

Bác sĩ Nguyễn Xuân Toàn: Một số chế phẩm điều trị xuất tinh sớm chứa lidocaine hoặc lidocaine-prilocaine, giúp giảm độ nhạy quy đầu để trì hoãn xuất tinh. Dùng quá mức có thể gây tê, giảm khoái cảm, khó duy trì cương hoặc kích ứng; thuốc còn trên da cũng có thể gây tê, nóng rát cho bạn tình.

Tuy nhiên, chưa có cơ sở khẳng định dùng đúng chỉ định sẽ gây mất cảm giác vĩnh viễn hoặc rối loạn cương. Riêng benzocaine có nguy cơ gây methemoglobin máu, làm giảm khả năng vận chuyển ô xy. Vì vậy, không nên tự ý tăng liều hoặc liên tục xịt thêm.

Không có thuốc khiến phụ nữ lập tức ham muốn, mất kiểm soát

Có thuốc nào khiến phụ nữ chỉ uống vài giọt hoặc ngửi mùi là lập tức ham muốn, mất lý trí và chủ động đòi quan hệ không?

Bác sĩ Nguyễn Xuân Toàn: Không có bằng chứng y khoa đáng tin cậy cho lời quảng cáo này. Ham muốn tình dục chịu ảnh hưởng của sức khỏe, tâm lý, mối quan hệ và hoàn cảnh. Một số thuốc kê đơn điều trị suy giảm ham muốn chỉ dành cho nhóm phụ nữ được chẩn đoán phù hợp.

Một số chất tác động thần kinh có thể khiến người dùng thay đổi hành vi, mất khả năng phán đoán. Điều đó không chứng minh họ có ham muốn hay tự nguyện quan hệ. Người mất khả năng nhận biết và lựa chọn không thể đưa ra sự đồng thuận.

Theo bác sĩ, "nước nghe lời", "nước kích hứng" thực chất chứa chất gì? GHB nguy hiểm ra sao?

Bác sĩ Nguyễn Xuân Toàn: Đây là tên quảng cáo, không cho biết thành phần. Muốn xác định sản phẩm chứa GHB hay chất khác phải kiểm nghiệm.

GHB (gamma-hydroxybutyrate) ức chế hệ thần kinh trung ương, có thể gây lú lẫn, giảm phối hợp vận động và khả năng tự bảo vệ. Ngộ độc nặng dẫn đến hôn mê, nhịp tim chậm, thở chậm hoặc ngừng thở. Dùng cùng rượu bia, chất an thần làm tăng nguy cơ quá liều.

GHB cũng có thể gây mất một phần ký ức trong thời gian bị tác động. Nếu nghi bị chuốc chất lạ, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm, kể cả khi chưa nhớ rõ sự việc.

Coi chừng các biến chứng

Sản phẩm có chứa Poppers ảnh hưởng đến mạch máu và hô hấp thế nào? Có ngưỡng liều gây tử vong không?

Bác sĩ Nguyễn Xuân Toàn: Poppers thường chứa alkyl nitrite, gây giãn mạch nhanh, có thể khiến người dùng nóng bừng mặt, nhức đầu, chóng mặt, tụt huyết áp và ngất. Dùng cùng sildenafil hoặc tadalafil làm tăng nguy cơ tụt huyết áp nghiêm trọng. Đây là phối hợp chống chỉ định.

Nitrite còn có thể gây methemoglobin máu, làm giảm khả năng vận chuyển ô xy. Tím môi, khó thở, lú lẫn hoặc co giật sau sử dụng là dấu hiệu cần cấp cứu. Ngộ độc nặng có thể gây tử vong.

Không có ngưỡng an toàn chung về số giọt hay số lần hít. Nguy cơ phụ thuộc loại hóa chất, nồng độ, lượng hấp thu và thuốc dùng kèm. Nuốt phải dung dịch đặc biệt nguy hiểm.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Toàn đang khám, tư vấn cho người bệnh ẢNH: BVCC

Sau khi qua cơn ngộ độc các chất này, người bệnh có thể chịu những di chứng nào?

Bác sĩ Nguyễn Xuân Toàn: Có người hồi phục hoàn toàn sau cấp cứu. Di chứng phụ thuộc mức độ ngộ độc và thời gian thiếu ô xy. Người từng ngừng thở, ngừng tim hoặc thiếu ô xy não kéo dài có thể bị tổn thương thần kinh, ảnh hưởng trí nhớ, khả năng tập trung và vận động. Tuy nhiên, không phải ai ngộ độc GHB cũng gặp di chứng.

Ngộ độc nặng có thể gây tổn thương gan, thận. Nạn nhân bị xâm hại còn có thể gặp lo âu, mất ngủ hoặc rối loạn stress sau sang chấn, cần được hỗ trợ hồi phục.

Nếu người đi cùng đột ngột lịm đi, khó gọi tỉnh hoặc thở bất thường, cần gọi cấp cứu ngay. Nếu bất tỉnh nhưng còn thở bình thường, đặt nằm nghiêng và theo dõi. Không để người bệnh một mình, không cố cho uống nước hoặc gây nôn.

Xin cảm ơn bác sĩ!