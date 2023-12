Bác sĩ chia sẻ lưu ý khi đi bơi trong mùa đông

Bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Thanh Lịch, Phó khoa Hồi sức tích cực Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, chia sẻ bơi lội là môn thể thao dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi, giúp cải thiện được sức khỏe lẫn tinh thần. Bơi lội thường xuyên sẽ giúp nâng cao sức mạnh, cải thiện chất lượng giấc ngủ, khơi gợi các suy nghĩ tích cực, cải thiện lưu thông máu, cung cấp oxy cho các bộ phận cơ thể và duy trì cân nặng ở mức khỏe mạnh…

Tuy nhiên, khi thời tiết trở lạnh việc đi bơi có thể tiềm ẩn nguy cơ rủi ro do sốc nhiệt, do đó chúng ta cần lưu ý một vài vấn đề sau để đảm bảo an toàn cho bản thân khi bơi trong mùa lạnh.

Lựa chọn đồ bơi phù hợp

Đồ bơi giữ nhiệt (Wetsuit) được xem là sự chọn lựa hoàn hảo cho việc giữ ấm cơ thể khi đi bơi vào mùa đông. Ngoài ra, chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ mũ, kính bơi...

Trẻ đi bơi tại một hồ bơi ở TP.Thủ Đức, TP.HCM LÊ CẦM

Khởi động kỹ trước khi bơi



Khởi động trước khi bơi là vô cùng quan trọng đặc biệt là trong thời tiết lạnh. Khởi động giúp làm nóng cơ thể, đánh thức cơ bắp, giảm thiểu nguy cơ chuột rút.

Không nhảy xuống nước đột ngột

Tuyệt đối không được nhảy xuống nước một cách đột ngột vì nước lạnh sẽ gây ra khó thở và sốc nhiệt. Điều này rất nguy hiểm và có khả năng dẫn tới đột quỵ.

Biết giới hạn của mình

Không nên ở dưới nước quá lâu trong thời tiết lạnh, tùy thuộc vào nhiệt độ và tình trạng cơ thể mà cân đối thời gian bơi phù hợp.

Làm ấm cơ thể từ từ sau khi bơi

Sau khi bơi, không nên làm ấm cơ thể bằng cách tắm nước nóng ngay lập tức, vì điều này sẽ khiến cơ thể bị sốc nhiệt, dễ cảm lạnh. Thay vào đó, hãy sử dụng khăn tắm, quần áo ấm để giữ ấm cơ thể từ từ. Ngoài ra có thể uống nước ấm để làm ấm cơ thể từ bên trong.

Chọn địa điểm bơi an toàn

Chúng ta nên lựa chọn những địa điểm bơi nhỏ và nông để đảm bảo bản thân có thể dễ dàng xử lý các tình huống như chuột rút, hụt hơi…