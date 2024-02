Bác sĩ chia sẻ mẹo hay để giải rượu nhanh

Các chuyên gia y tế đưa ra những lời khuyên khôn ngoan để "giải rượu" nhanh, giúp bạn có thể tận hưởng ngày tết vui vẻ nhất có thể.



Sau đây, các chuyên gia chỉ ra một số mẹo hay cho bạn như sau:

Bổ sung chất điện giải và uống nước

Ngày tết với những cuộc họp mặt và những lời chúc tụng, chắc chắn không thể thiếu chén rượu SHUTTERSTOCK

Cảm giác đau đầu và buồn nôn khi say rượu có thể là do mất nước.

Rượu làm tăng nhu cầu đi tiểu, khiến mất nhiều nước hơn. Tiến sĩ Ross Perry, bác sĩ đa khoa đang làm việc tại Anh, chỉ ra giải pháp đơn giản là uống nước.

Ông cũng khuyên nên ăn thực phẩm có nhiều kali. Say rượu không chỉ do cơ thể thiếu nước mà còn do lượng chất điện giải thấp.

Chất điện giải, nếu bị thiếu, có thể gây buồn nôn và nôn, tiêu chảy, mệt mỏi và khó chịu.

Ông nói: Uống rượu sẽ ngăn chặn việc sản xuất một loại hoóc môn giúp cơ thể giữ nước, do đó dẫn đến mất nước và mất các chất điện giải như kali và natri.

Vì vậy, bạn ăn những thực phẩm chứa kali như chuối, cam, mơ, bưởi, dưa hấu, các loại rau lá xanh, rau bó xôi, bông cải xanh, khoai tây, nấm và đậu Hà Lan để giúp giảm bớt tình trạng sau rượu và bổ sung lượng chất điện giải bị mất đi, giải rượu nhanh hơn, theo tờ Express.

Ăn thực phẩm giàu vitamin C?

Tiến sĩ Ross gợi ý rằng ăn thực phẩm giàu vitamin C cũng có thể hữu ích.

Một số nghiên cứu cho thấy các loại thuốc có chứa vitamin C đã điều trị thành công tình trạng say rượu.

Bác sĩ Perry cho biết: Bổ sung vitamin C lành mạnh vào cơ thể trước và sau khi uống rượu có thể giúp ngăn ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của cơn say, vì vậy hãy kết hợp một số loại rau như bông cải xanh, cải Brussels, súp lơ, ớt xanh và ớt đỏ hoặc nước cam, nước ép cà chua trước bữa tiệc và ngày hôm sau.

Uống thuốc giảm đau

Cảm giác đau đầu và buồn nôn khi say rượu có thể là do mất nước SHUTTERSTOCK

Chuyên gia Perry nói: Có thể uống 1 viên Paracetamol nếu cần, nhưng cũng hãy đi ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành, nhằm giúp đầu óc tỉnh táo, cải thiện tâm trạng và hấp thụ vitamin D rất cần để giải rượu.

Bác sĩ Perry cũng đưa ra những lời khuyên sau:

Thêm giấm táo vào thức ăn hoặc đồ uống để khôi phục độ pH tự nhiên sau khi uống rượu.

Ăn ít một chút, cũng đừng ăn đồ béo.

Ăn thêm trái cây.

Cách ngăn chặn cơn say từ đầu

Tiến sĩ Kathryn Basford, bác sĩ đa khoa đang làm việc tại London (Anh), cho biết: Phòng bệnh là cách chữa trị tốt nhất.

Cô đề nghị một số cách sau: