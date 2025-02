Bác sĩ chia sẻ những cách phục hồi sức khỏe sau những ngày nghỉ dài

Thay đổi thói quen sinh hoạt

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ (Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3), cho biết, những ngày nghỉ tết, nhiều gia đình, đặc biệt là giới trẻ sẽ ăn uống thất thường, thức khuya, chơi đêm làm đảo lộn đồng hồ sinh học, cơ thể mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt,… do đó cần sắp xếp lại thời gian để nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, cần duy trì tập luyện thể thao 15 - 30 phút mỗi ngày giúp giải phóng năng lượng và điều hòa hoạt động nội tiết để cân bằng tâm lý. Chú ý không bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng, với bữa trưa và tối nên ăn đúng giờ, tăng cường trái cây và rau xanh, bổ sung vào chế độ ăn uống các loại ngũ cốc, các sản phẩm chứa men vi sinh vật như men sống hay sữa chua và uống đủ 2 lít nước một ngày.

Lên kế hoạch cho công việc để dư âm tết không kéo dài và thích ứng ngay với công việc. Hãy kiểm tra lại các dự định phải làm và những việc chưa làm được để lên kế hoạch cho thời gian tới. Hãy giải quyết dần từng việc và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, thư giãn xen kẽ lúc căng thẳng hoặc mệt mỏi.

Ăn đu đủ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất ẢNH: LÊ CẦM

Thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo

Ngày tết chúng ta thường ăn nhiều chất béo từ thịt. Đây là yếu tố góp phần quan trọng vào việc gây xơ vữa động mạch dẫn đến tăng huyết áp, bệnh tim, đột quỵ. Vì thế, nếu có bệnh tăng huyết áp nên dùng các món ăn chế biến từ cá, hải sản vừa để giảm bớt các món thịt mỡ, vừa để có thêm các axit béo không no, omega, khoáng chất có lợi.

Trong bữa ăn nhiều chất béo nên ăn kèm nhiều rau xanh. Sử dụng các loại trái cây, thảo dược để thúc đẩy chuyển hóa chất béo kết hợp với vận động cơ thể.

Đu đủ. Trong đu đủ xanh có chứa một loại enzyme có khả năng đẩy nhanh quá trình phân hủy protein carbohydrates và chất béo trong cơ thể. Ăn đu đủ thường xuyên giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đào thải kịp thời các chất béo dư thừa ra khỏi cơ thể cũng như cải thiện hệ tiêu hóa.

Nước sắn dây. Pha một cốc bột sắn dây có vắt chanh để uống giúp giải rượu, đào thải độc tố.

Atisô hỗ trợ chức năng tiêu hóa, cải thiện chức năng của túi mật, mát gan ẢNH: L.C

Diệp hạ châu. Theo bác sĩ Vũ, diệp hạ châu chứa phyllathin, hypophyllanthin làm gia tăng lượng glutathion - chất bảo vệ gan thường bị thiếu trầm trọng ở những người thường xuyên sử dụng bia rượu. Thảo dược này còn có nhiều chất chống oxy hóa thuộc nhóm xanthones, có tác dụng ức chế mạnh quá trình peroxyd hóa lipid ở tế bào gan, do đó hạn chế hiện tượng viêm, hoại tử tế bào gan do bia rượu. Hoạt chất axit gallic có trong diệp hạ châu đắng giúp hỗ trợ trị viêm gan, tổn thương gan do chất cồn, đồng thời giảm những cơn đau đầu khi uống quá nhiều bia rượu.

Nhân trần. Nhân trần có tính mát, giúp lợi tiểu, giúp tăng cường khả năng thải chất cồn ra khỏi cơ thể, bởi vậy làm giảm các triệu chứng say do bia rượu.

Atisô: Ngoài lợi ích giúp chuyển hóa chất béo, atisô còn hỗ trợ chức năng tiêu hóa, cải thiện chức năng của túi mật và mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với gan. Hoa atisô có tác dụng bổ dưỡng, kích thích tiêu hóa, tốt cho gan mật, lợi tiểu. Dùng hoa tươi rửa sạch hoa, chẻ dọc thành 6 - 8 miếng, luộc chín, nấu canh, hầm giò heo. Ngoài ra có thể sử dụng stisô để pha trà uống.