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    Bác sĩ có lịch học vẫn phát sinh y lệnh tại Phòng khám Y Đức Sài Gòn

    Gia Bách
    Gia Bách
    Chi phí khám chữa bệnh trong 4 ngày trùng lịch học của bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn không đủ điều kiện thanh toán BHYT do chưa xác định được thực tế bác sĩ đi học hay đi làm.

    Ngày 20.10, PV Thanh Niên nhận được văn bản phúc đáp từ BHXH tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan BHXH đã ban hành kết luận kiểm tra đối với Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn (xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau).

    Văn bản do ông Trịnh Trung Kiên, Phó giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau ký, gửi Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch để trả lời câu hỏi của PV.

    BHXH Cà Mau: Bác sĩ Phòng khám Y Đức Sài Gòn khám chữa bệnh trùng lịch học- Ảnh 1.

    Qua kiểm tra, BHXH Cà Mau phát hiện trong những ngày bác sĩ có lịch học vẫn phát sinh y lệnh khám chữa bệnh

    ẢNH: G.B

    Theo đó, Cơ quan BHXH đã ban hành kết luận kiểm tra Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn, yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT tổng cộng 185 triệu đồng chi sai quy định. Các khoản phải thu hồi gồm: tiền thuốc hơn 82 triệu đồng; xét nghiệm hơn 56 triệu đồng; thủ thuật hơn 28 triệu đồng; chẩn đoán hình ảnh hơn 11 triệu đồng và tiền khám gần 6 triệu đồng.

    "Trong các chi phí trên có chi phí bác sĩ thực hiện khám chữa bệnh trùng với thời gian đi học 4 ngày. Tuy nhiên, đối với những ngày này bác sĩ có lịch học nhưng có phát sinh y lệnh là không đủ điều kiện thanh toán, do không xác định được thực tế bác sĩ này đi học hay đi làm", văn bản phúc đáp của BHXH Cà Mau nêu.

    BHXH tỉnh Cà Mau cho biết trong thời kỳ kiểm tra, phòng khám đã cơ bản thực hiện đúng các nội dung trong hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT ký với cơ quan BHXH. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế dẫn đến các khoản chi phải thu hồi nêu trên.

    Tháng 10.2025, BHXH Cà Mau cũng có văn bản phúc đáp về việc ông Nguyễn Xuân Hưng sử dụng bằng cấp bất hợp pháp khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn. Tại đây, từ ngày 25.1 đến ngày 11.5.2025, ông Hưng đã thực hiện 4.544 lượt khám cho bệnh nhân bảo hiểm y tế, với tổng chi phí hơn 1,3 tỉ đồng.

    Từ kết quả rà soát, BHXH Cà Mau chỉ đạo thu hồi toàn bộ số tiền hơn 1,3 tỉ đồng đã thanh toán cho phòng khám nói trên.

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