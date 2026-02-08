Bác sĩ 'hot boy' đưa kiến thức tuyến giáp đến gần hơn với người trẻ

Tuổi thơ nhiều thử thách và động lực theo đuổi ngành y

Bác sĩ Hưng sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, là con kế út. Từ năm 7 tuổi, khi cha của Hưng bị tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa người, gánh nặng mưu sinh dồn lên vai người mẹ. Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, việc học của anh Hưng và các anh chị em nhiều lần đứng trước nguy cơ gián đoạn.

Trong hoàn cảnh đó, anh Hưng sớm hình thành tinh thần tự lập, ý chí vươn lên và khát vọng học tập. Suốt những năm theo học ngành y, bên cạnh nỗ lực cá nhân, anh còn nhận được sự hỗ trợ từ các suất học bổng của các nhà hảo tâm, đây là nguồn động viên quan trọng giúp hành trình học tập được tiếp nối.

Siêu âm và can thiệp tuyến giáp là lĩnh vực bác sĩ Hưng tập trung phát triển, hướng đến điều trị ít xâm lấn, bảo tồn chức năng tuyến giáp

Tốt nghiệp ngành y đa khoa tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), anh Hưng lựa chọn theo đuổi chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, lĩnh vực được xem là "thầm lặng" nhưng giữ vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và định hướng điều trị nhiều bệnh lý, đặc biệt là ung bướu.

Từ năm 2016 - 2024, bác sĩ Hưng công tác tại chuyên khoa siêu âm ung bướu - siêu âm can thiệp, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, đồng thời tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện lớn như: Chợ Rẫy, Bạch Mai, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.

Theo bác sĩ Hưng, giai đoạn năm 2019 là thời điểm áp lực nhất khi vừa bước vào đào tạo chuyên sâu, vừa đối mặt với những lo toan về tài chính và gia đình. Tuy nhiên, chính quãng thời gian này giúp anh nhìn rõ hơn trách nhiệm của người làm nghề y, không chỉ trong điều trị mà còn trong việc đồng hành, giải thích và giúp người bệnh hiểu đúng về bệnh lý của mình.

Lan tỏa kiến thức về tuyến giáp đến cộng đồng

Sau nhiều năm làm việc tại bệnh viện, bác sĩ Hưng lựa chọn phát triển theo hướng chuyên môn độc lập, tập trung vào siêu âm chẩn đoán và can thiệp, trong đó có ứng dụng đốt sóng cao tần (RFA) trong điều trị bướu tuyến giáp.

"Đây là phương pháp ít xâm lấn, giúp bảo tồn tuyến giáp và hạn chế ảnh hưởng lâu dài đến chức năng nội tiết, song cần được chỉ định thận trọng, dựa trên đánh giá đầy đủ từng trường hợp cụ thể", bác sĩ Hưng chia sẻ.

Lan tỏa kiến thức y khoa cộng đồng, bác sĩ Hưng thường xuyên chia sẻ thông tin về bệnh lý tuyến giáp qua livestream và các chương trình truyền hình ẢNH: THÁI PHÚC

Song song với công tác điều trị, bác sĩ Hưng dành nhiều thời gian cho chia sẻ kiến thức y tế cộng đồng. Thông qua các buổi livestream tư vấn sức khỏe, với hơn 43.000 lượt theo dõi, bác sĩ tập trung truyền đạt những kiến thức nền tảng về bệnh lý tuyến giáp, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và phòng bệnh cho người trẻ. Nội dung được trình bày theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, xoay quanh việc ăn uống đủ i-ốt, hạn chế thức khuya, quản lý căng thẳng và nhận biết sớm các dấu hiệu rối loạn tuyến giáp.

Theo anh Hưng, mục tiêu của việc chia sẻ không nhằm thay thế việc khám chữa bệnh, mà giúp người dân có nền tảng kiến thức đúng, tránh tâm lý hoang mang trước những thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, đồng thời chủ động thăm khám khi cần thiết.

Bên cạnh nền tảng trực tuyến, bác sĩ Hưng cũng tham gia các chương trình truyền hình trên HTV9, VTV9… trao đổi về bệnh lý tuyến giáp và các phương pháp điều trị hiện nay, góp phần đưa thông tin y khoa chính thống đến gần hơn với cộng đồng.

"Với mình, bác sĩ không chỉ điều trị mà còn đóng vai trò cầu nối giữa y học và cộng đồng, giúp việc chăm sóc sức khỏe bắt đầu từ nhận thức đúng, phòng bệnh sớm", bác sĩ Hưng nói.

Sau khi được bác sĩ Hưng điều trị, chị H.T.K.H, sinh sống tại TP.HCM, cho biết quá trình can thiệp diễn ra nhanh, không cần nằm viện dài ngày. "Tôi được về nhà ngay trong ngày và sinh hoạt gần như bình thường sau đó. Chỉ một thời gian ngắn là có thể quay lại công việc", chị H. nói.

Theo chị H., điều khiến chị yên tâm nhất là kết quả tái khám cho thấy khối bướu tuyến giáp giảm dần và tiêu hoàn toàn sau 9 tháng, trong khi chức năng tuyến giáp vẫn được bảo tồn. "Việc được giải thích rõ ràng về tình trạng bệnh và các bước theo dõi giúp tôi bớt lo lắng và chủ động hơn trong quá trình điều trị", chị H. cho hay.