    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Sức khỏe

    Bác sĩ hướng dẫn cách xử lý khi giẫm phải cầu gai cát

    Như Quyên
    Như Quyên
    Trước thông tin số lượng lớn cầu gai cát với lớp gai mảnh như sợi cước dạt vào bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa), bác sĩ hướng dẫn cách xử lý đúng khi vô tình giẫm phải cầu gai cát trên biển.

    Dù chưa có bằng chứng khoa học cho thấy cầu gai cát có độc, nhưng việc giẫm phải vẫn có thể gây tổn thương, đặc biệt nếu vết thương không được xử trí đúng cách và kịp thời. Gai cầu gai cát mảnh, dễ gãy nên có thể mắc lại trong da, khiến tổn thương kéo dài và cần được lưu ý.

    Bác sĩ hướng dẫn cách xử lý khi giẫm phải cầu gai cát - Ảnh 1.

    Cầu gai cát thân màu trắng xen nâu, với nhiều chiếc gai mảnh như sợi cước

    ẢNH: BÁ DUY

    Sát khuẩn kỹ, không chà xát vết thương

    Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Thị Phương Thảo, Trưởng khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết gai cầu gai được tính là một dị vật, nên khi đâm vào da có thể gây ra những tổn thương:

    Chấn thương cơ học: Gây tổn thương hàng rào bảo vệ da, tạo ra vết thương trên da.

    Phản ứng dị ứng tại chỗ: Sưng, nóng, đỏ, đau, rộp nước tại chỗ.

    “Khi vô tình bị gai cầu gai đâm, nên rửa sạch vết thương tại chỗ với nước sạch hoặc các dung dịch sát khuẩn dịu nhẹ, tuyệt đối không được chà sát lên vết thương. Sau đó, người bị thương nên đến khám tại cơ sở y khoa gần nhất để được đánh giá nguy cơ và có hướng xử trí thích hợp”, bác sĩ Phương Thảo nói.

    Làm gì khi gai cầu gai bị gãy, mắc lại trong da?

    Bác sĩ Phương Thảo cho biết nếu không may có mảnh gai cầu gai còn sót lại trong da, cơ thể có thể xem đây là một dị vật và hình thành phản ứng u hạt. Đây là phản ứng viêm mạn tính, có thể xuất hiện sau vài tuần đến vài tháng do hệ miễn dịch phản ứng với mảnh gai bị mắc lại đó.

    Nếu gai ghim nông, nhìn rõ đầu gai thò ra ngoài, có thể dùng nhíp đã sát khuẩn để kẹp nhẹ và rút gai theo chiều thẳng đứng.

    Nếu không nhìn rõ đầu gai hoặc gai nằm sâu trong da, cần đến cơ sở y tế để bác sĩ đánh giá và chỉ định lấy gai hoặc tiểu phẫu khi cần thiết. Tuyệt đối không được tự ý nặn, rạch vết thương để lấy gai ra tại nhà vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

    Khi vết thương có xu hướng nặng dần như đau nhiều hơn, sưng đỏ, chảy mủ, rỉ dịch… hoặc kèm các triệu chứng toàn thân, người bị thương cần đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám.

    Tin liên quan

    Cầu gai cát nhiều bất thường trên bãi biển Nha Trang

    Cầu gai cát nhiều bất thường trên bãi biển Nha Trang

    Ông Trương Kỉnh, Trưởng BQL vịnh Nha Trang, cho biết những ngày gần đây cầu gai cát (ảnh - một loại sinh vật biển) nhiều bất thường trên bãi biển Nha Trang.

    Khám phá thêm chủ đề

    cầu gai cát giẫm phải cầu gai cát cách xử lý khi giẫm cầu gai cát sưng đỏ rỉ dịch

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận