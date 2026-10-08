Bác sĩ hướng dẫn cách xử lý khi giẫm phải cầu gai cát

Dù chưa có bằng chứng khoa học cho thấy cầu gai cát có độc, nhưng việc giẫm phải vẫn có thể gây tổn thương, đặc biệt nếu vết thương không được xử trí đúng cách và kịp thời. Gai cầu gai cát mảnh, dễ gãy nên có thể mắc lại trong da, khiến tổn thương kéo dài và cần được lưu ý.

Cầu gai cát thân màu trắng xen nâu, với nhiều chiếc gai mảnh như sợi cước ẢNH: BÁ DUY

Sát khuẩn kỹ, không chà xát vết thương

Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Thị Phương Thảo, Trưởng khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết gai cầu gai được tính là một dị vật, nên khi đâm vào da có thể gây ra những tổn thương:

Chấn thương cơ học: Gây tổn thương hàng rào bảo vệ da, tạo ra vết thương trên da.

Phản ứng dị ứng tại chỗ: Sưng, nóng, đỏ, đau, rộp nước tại chỗ.

“Khi vô tình bị gai cầu gai đâm, nên rửa sạch vết thương tại chỗ với nước sạch hoặc các dung dịch sát khuẩn dịu nhẹ, tuyệt đối không được chà sát lên vết thương. Sau đó, người bị thương nên đến khám tại cơ sở y khoa gần nhất để được đánh giá nguy cơ và có hướng xử trí thích hợp”, bác sĩ Phương Thảo nói.

Làm gì khi gai cầu gai bị gãy, mắc lại trong da?

Bác sĩ Phương Thảo cho biết nếu không may có mảnh gai cầu gai còn sót lại trong da, cơ thể có thể xem đây là một dị vật và hình thành phản ứng u hạt. Đây là phản ứng viêm mạn tính, có thể xuất hiện sau vài tuần đến vài tháng do hệ miễn dịch phản ứng với mảnh gai bị mắc lại đó.

Nếu gai ghim nông, nhìn rõ đầu gai thò ra ngoài, có thể dùng nhíp đã sát khuẩn để kẹp nhẹ và rút gai theo chiều thẳng đứng.

Nếu không nhìn rõ đầu gai hoặc gai nằm sâu trong da, cần đến cơ sở y tế để bác sĩ đánh giá và chỉ định lấy gai hoặc tiểu phẫu khi cần thiết. Tuyệt đối không được tự ý nặn, rạch vết thương để lấy gai ra tại nhà vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Khi vết thương có xu hướng nặng dần như đau nhiều hơn, sưng đỏ, chảy mủ, rỉ dịch… hoặc kèm các triệu chứng toàn thân, người bị thương cần đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám.