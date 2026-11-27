Ngày 27.11, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng về kiểm tra sức khỏe cho học sinh và khám sức khỏe cho giáo viên, người lao động tại các trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS, bệnh viện đã thành lập đoàn công tác đến khám tại 5 trường học ở các xã miền núi La Êê, La Dêê, Đắc Pring, Hùng Sơn, A Vương (thành phố Đà Nẵng).

Chương trình kéo dài từ ngày 26 - 28.11.



Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng khám sức khỏe cho học sinh tại trường phổ thông nội trú vùng biên giới ẢNH: N.H

Đoàn công tác do tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, làm trưởng đoàn, cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa.

Tại các điểm trường, học sinh, giáo viên và người lao động được khám sức khỏe tổng quát với các chuyên khoa: nội, ngoại, nhi, sản phụ khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng và mắt. Đoàn cũng thực hiện đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, đánh giá thể lực và các xét nghiệm cận lâm sàng theo chỉ định.

Học sinh được khám các chuyên khoa trong chương trình chăm sóc sức khỏe học đường ẢNH: N.H

Riêng đối với giáo viên và người lao động, danh mục khám còn có các xét nghiệm máu, đường huyết, chức năng gan, thận và tổng phân tích nước tiểu.

Bên cạnh khám, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, đội ngũ y tế còn tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; giúp giáo viên, học sinh nhận biết những dấu hiệu bất thường để chủ động theo dõi và thăm khám, điều trị kịp thời.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, hoạt động nhằm đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với giáo viên, học sinh tại các địa bàn biên giới, tạo điều kiện để các em được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học. Qua đó, góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, nâng cao ý thức phòng bệnh, giúp học sinh yên tâm học tập và rèn luyện.