Bác sĩ người Việt là chuyên gia quốc tế về điều trị ung thư

PGS-TS, bác sĩ Phạm Cẩm Phương là đại diện đầu tiên của Việt Nam vừa tham gia mạng lưới chuyên môn của Quỹ Oncidium (Oncidium Foundation), tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại Bỉ. Trong mạng lưới này, có bác sĩ Cẩm Phương và các chuyên gia của Bangladesh, Ai Cập.

PGS-TS, bác sĩ Phạm Cẩm Phương sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Y Hà Nội năm 2001, hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư tại Việt Nam và Pháp, đã nhận bằng tiến sĩ năm 2013 và được phong chức danh phó giáo sư năm 2018.

Quá trình hơn 20 năm công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Phạm Cẩm Phương cùng các đồng nghiệp đã ứng dụng nhiều công nghệ chẩn đoán và điều trị hiện đại như hình ảnh PET/CT, điều trị đích, điều trị miễn dịch và xét nghiệm gen cho các bệnh lý ung thư phức tạp; tham gia còn các chương trình khám sàng lọc ung thư sớm cộng đồng.

Quỹ Oncidium hiện có hơn 140 đại sứ chuyên môn tại 63 quốc gia, kết nối trên 800 trung tâm điều trị bằng liệu pháp bức xạ trúng đích trên toàn thế giới, là tổ chức toàn cầu có các hoạt động mở rộng khả năng tiếp cận liệu pháp bức xạ trúng đích (Targeted radionuclide therapy) và y học hạt nhân chính xác, vừa chẩn đoán vừa điều trị bằng thuốc phóng xạ.

Phương pháp này sử dụng các chất đánh dấu phóng xạ gắn với phân tử trúng đích để định vị chính xác vị trí khối u trên hình ảnh PET/CT, đồng thời đưa dược chất phóng xạ đến tiêu diệt tế bào ung thư mà tối ưu hóa việc bảo vệ các mô lành.

Thông qua các dự án, quỹ hướng tới hỗ trợ nguồn lực và dược chất phóng xạ từ thiện cho những bệnh nhân chưa được bảo hiểm chi trả đầy đủ chi phí điều trị kỹ thuật cao tại các quốc gia đang phát triển.