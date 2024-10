Bác sĩ nha khoa giàu lòng nhân ái

Bởi, không chỉ là một bác sĩ đa tài, anh còn là một người giàu lòng nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội ở địa phương.

Tuổi trẻ tài cao

Sinh năm 1988, lớn lên ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, năm 2012, sau khi tốt nghiệp ngành Răng hàm mặt tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ, bác sĩ Kim Thành chọn thành phố Sa Đéc làm nơi gắn bó và khởi nghiệp. Sau 2 năm làm việc ở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, từ vốn kiến thức quý giá đã tích lũy, anh quyết định mở phòng khám nha khoa, ban đầu chỉ với 5 nhân sự. Với khát khao được đem nhiều kỹ thuật, trang thiết bị tiên tiến để phục vụ người dân quê hương, từ năm 2017, bác sĩ Kim Thành đã huy động vốn xây dựng trung tâm nha khoa hiện đại.

Mới ngoài 30 tuổi, anh đã là giám đốc của một công ty nha khoa có quy mô hơn 1.600 mét vuông, 25 ghế điều trị, nhân sự lên đến trên 60 người. Để đạt được thành công đó, trong quá trình làm việc, anh luôn lấy lời dạy của Bác Hồ "lương y như từ mẫu" làm kim chỉ nam để đội ngũ y bác sĩ của công ty soi rọi, làm theo.

Bác sĩ Kim Thành khám răng miễn phí cho học sinh nghèo và học sinh khuyết tật ẢNH: NVCC

Bác sĩ Kim Thành được đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 2017, vào đầu năm 2023, Nha khoa Phương Thành của anh thành lập Chi bộ Đảng ngoài nhà nước. Với vai trò là Bí thư Chi bộ, bác sĩ Kim Thành đã phát huy được vai trò đầu tàu, tiên phong, gương mẫu, tạo sự đoàn kết trong tập thể đơn vị, hằng năm đều được đánh giá là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, đã thu hút được đông đảo quần chúng tham gia vào tổ chức Đảng, ban đầu chi bộ chỉ có 6 đảng viên, đến nay đã nâng lên 15 đảng viên.

Đánh giá về đảng viên Phạm Kim Thành, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Bí thư Đảng ủy phường 1, thành phố Sa Đéc nói: "Đồng chí Phạm Kim Thành là đảng viên trẻ, doanh nhân trẻ đầy nhiệt huyết, trách nhiệm. Với vai trò là Bí thư Chi bộ, đồng chí rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nổi bật về công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới". Bà cũng cho biết thêm, "đồng chí có mối quan hệ hài hoà, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, các cơ quan, ban ngành để tạo mối quan hệ công tác, tích cực tham gia nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn có sức lan tỏa trong cộng đồng".

Hay làm việc thiện

Ngoài việc không ngừng hoàn thiện y đức cho bản thân, bác sĩ Kim Thành còn tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội. Khi thì tham gia trao học bổng, phát quà cho học sinh nghèo, khi thì cùng địa phương trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Năm 2021, dịch Covid -9 bùng phát ở thành phố Sa Đéc, phòng khám nha khoa tạm dừng hoạt động, bác sĩ Kim Thành đã tự nguyện đăng ký tham gia vào lực lượng làm nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Ngoài ra, anh còn tự bỏ tiền túi và vận động hàng trăm triệu đồng để mua vật tư y tế hỗ trợ cho các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch; trực tiếp mang quà, nhu yếu phẩm đến với người dân ở các vùng phong tỏa.

Trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: TGCC

Đặc biệt, với tình yêu thương dành cho trẻ em khuyết tật, từ năm 2018 đến nay, bác sĩ Kim Thành đã dành nhiều thời gian để quan tâm và chăm lo cho học sinh Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp. Tại trường, anh đã đầu tư hẳn một phòng nha dành riêng cho các em. Thứ tư hằng tuần chính là ngày nghỉ của phòng khám nhưng với anh đây là ngày để đến với các trẻ em khuyết tật. Khi thì anh đến thăm, tặng quà, dụng cụ học tập; khi thì anh đến khám răng, điều trị miễn phí cho các em.

Em T.N.T, học sinh khiếm thính Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp, chia sẻ: "Bác sĩ Kim Thành rất tốt với chúng em, thường xuyên đến đây khám răng cũng như tặng quà cho chúng em, nhờ vậy mà sức khỏe răng miệng chúng em được đảm bảo, em rất biết ơn bác sĩ Kim Thành". Tính đến nay, đã có hàng trăm học sinh nghèo, học sinh khuyết tật được khám, điều trị về răng miệng miễn phí và hàng ngàn suất quà ở trường được trao tặng cho các em.

Cô Lâm Thị Thu Hân - Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật tỉnh Đồng Tháp thông tin thêm: "Bác sĩ Kim Thành đã gắn bó với nhà trường rất là nhiều năm, đã hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành cùng với nhà trường, có thể nói là toàn diện trong tất cả mọi hoạt động. Ngoài ra, thuốc men, trang thiết bị về y tế, bánh sữa… cũng là bác tặng cho các em. Trong năm học qua, bác cũng hỗ trợ 1 tivi để làm phương tiện dạy học giúp cho học sinh dễ tiếp thu bài hơn. Ngoài ra, bác cũng đóng góp một phần để lắp đặt phòng tâm vận động tại trường để giúp cho học sinh khuyết tật trí tuệ, học sinh tự kỷ, giúp các em hạn chế được hành vi không mong muốn. Không những bản thân bác Thành đã luôn yêu thương các con mà bác Thành còn lan tỏa tình yêu đó đến các nhà hảo tâm, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của bác Thành để đến hỗ trợ vật chất, tinh thần".

Ngoài học sinh Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, khi có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, bác sĩ Thành đều sẵn lòng, nhất là các chương trình từ thiện, an sinh xã hội do địa phương tổ chức. Tính đến nay, tổng kinh phí bác sĩ Thành thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội là trên 2,5 tỉ đồng.

Về lý do dành nhiều thời gian cho hoạt động từ thiện xã hội, bác sĩ Kim Thành bộc bạch: "Tôi may mắn có được điều kiện và kiến thức để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Do vậy, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay góp sức xây dựng một xã hội nhân ái, văn minh. Tham gia các hoạt động từ thiện xã hội không chỉ mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng mà còn giúp tôi trưởng thành hơn về mặt tinh thần, bồi đắp thêm lòng nhân ái và niềm tin cho cuộc sống".

Kim Thành (thứ 3 từ phải qua) nhận giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 ẢNH: NVCC

Và nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự rèn luyện và nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang về những quả ngọt. Năm 2023, bác sĩ Kim Thành nhận giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; được UBND tỉnh, thành phố Sa Đéc tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Năm 2023 anh cũng là 1 trong 4 cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc biểu dương, tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023...