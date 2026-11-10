Bác sĩ ơi: Đau lưng sau tuổi 35 - Do thoái hóa hay do lối sống?

Đau lưng sau tuổi 35 thường gặp ở người ngồi lâu, ít vận động, thường xuyên cúi người hoặc mang vác nặng. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng do thoái hóa cột sống. Những thói quen sinh hoạt không phù hợp kéo dài có thể gây căng cơ, tăng áp lực lên vùng thắt lưng và hạn chế vận động.

Nhiều thói quen sinh hoạt hằng ngày tưởng chừng vô hại nhưng lại tạo áp lực lớn lên cột sống và các nhóm cơ vùng thắt lưng, lâu dần dẫn đến đau mỏi. ẢNH: BẢO HẠO

Phân biệt đau lưng do căng cơ với bệnh lý cột sống

Nếu đau lưng kéo dài, tái phát nhiều lần, đau lan xuống mông hoặc chân, kèm tê bì, yếu cơ, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân. Nghỉ ngơi quá mức, vận động sai tư thế hoặc tự điều trị không đúng cách có thể khiến tình trạng đau nặng hơn.

Đau lưng còn gây trở ngại trong công việc, sinh hoạt và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Khi cơn đau xuất hiện, nhiều người băn khoăn nên nằm nghỉ hay tiếp tục vận động, có nên xoa bóp, chườm nóng hoặc tập các động tác giãn cơ. Lựa chọn cách chăm sóc phù hợp cần dựa trên nguyên nhân và mức độ đau. Vì vậy, hiểu đúng tình trạng của mình là bước quan trọng để tránh những cách xử trí có thể làm tăng thêm cảm giác đau.

Trong chương trình "Bác sĩ ơi!" do Báo Thanh Niên thực hiện, BS-CKI Võ Ngọc Bảo My, Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, sẽ chia sẻ về nguyên nhân đau lưng sau tuổi 35, cách phân biệt đau do căng cơ với bệnh lý cột sống và những dấu hiệu cần đi khám. Chương trình cũng giới thiệu các phương pháp điều trị không dùng thuốc cùng những bài tập đơn giản, phù hợp giúp giảm đau và tăng sức mạnh cơ vùng thắt lưng.