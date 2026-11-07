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    Đau cổ vai gáy ở dân văn phòng: Khi nào không còn là 'mỏi bình thường'?

    Đau cổ vai gáy ở dân văn phòng: Khi nào không còn là 'mỏi bình thường'?

    Diệu Tú - Bảo Hạo
    Đau cổ vai gáy là triệu chứng thường gặp ở dân văn phòng, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ là mỏi cơ thông thường. Vậy đâu là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý và làm thế nào để phòng ngừa, cải thiện tình trạng này đúng cách?

    Đau cổ vai gáy là triệu chứng thường gặp ở dân văn phòng, đặc biệt ở những người phải ngồi làm việc liên tục nhiều giờ. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng chỉ đơn thuần là mỏi cơ. Đau kéo dài, đau lan xuống tay, kèm tê bì hoặc yếu cơ có thể là dấu hiệu cảnh báo những tổn thương thực thể tại cột sống cổ cần được thăm khám và điều trị đúng cách.

    Bên cạnh đó, những thói quen như tự bẻ cổ, sử dụng dụng cụ massage không đúng cách hoặc tìm đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe không có chuyên môn y tế phù hợp khi triệu chứng đã nặng có thể khiến tình trạng đau kéo dài, thậm chí làm tăng nguy cơ chấn thương.

    Đau cổ vai gáy ở dân văn phòng: Khi nào không còn là ‘mỏi bình thường’? - Ảnh 1.

    Một số bài tập đơn giản dành cho dân văn phòng để giảm căng cứng vùng cổ, vai, gáy.

    ẢNH: BẢO HẠO

    Chương trình Bác sĩ ơi! do Báo Thanh Niên thực hiện với sự tham gia của BS Ngô Thị Hiếu Hằng, Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, sẽ giúp người xem hiểu rõ các nguyên nhân thường gặp gây đau cổ vai gáy, cách phân biệt mỏi cơ thông thường với dấu hiệu bệnh lý, những phương pháp không nên tự thực hiện tại nhà và một số bài tập đơn giản dành cho dân văn phòng để giảm căng cứng vùng cổ, vai, gáy.

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    đau cổ vai gáy bác sĩ ơi Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM

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