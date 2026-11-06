Mẹo nạp Vitamin C chuẩn khi đang mệt:

Pha loãng và không uống khi bụng đói: Hãy pha loãng nước cam với nước ấm theo tỷ lệ 1:1, có thể thêm một xíu muối biển để bù điện giải. Chỉ uống sau khi đã ăn nhẹ (như ăn cháo, súp).

Ưu tiên ăn cả múi thay vì ép lấy nước: Chất xơ trong tép cam giúp giữ lại lượng đường và axit, giúp cơ thể hấp thụ Vitamin C từ từ mà không làm xót dạ dày.

Uống nước cam khi ốm: Bổ sung C cho nhanh khỏe hay tổn thương dạ dày ?

Đổi sang các nguồn bổ sung "êm dịu" hơn: Nếu đang bị đau họng hoặc xót bụng nặng, hãy thay nước cam bằng nước dừa tươi (vừa mát vừa bù điện giải cực tốt) hoặc một bát cháo hành - gừng ấm. Bạn cũng có thể bổ sung Vitamin C qua các loại quả lành tính như ổi, đu đủ chín.



