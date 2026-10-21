Không phải bài tập nào cũng mang lại hiệu quả như nhau. Nghiên cứu chỉ ra rằng các bài tập aerobic, dù tập riêng hay kết hợp cùng tập kháng lực như nâng tạ, cho thấy khả năng kéo dài sự sống rõ rệt nhất. Cụ thể, tập aerobic đơn thuần giúp giảm 29% nguy cơ tử vong tương đối, trong khi kết hợp aerobic với tập kháng lực giúp giảm khoảng 25%. Ngược lại, tập kháng lực đơn thuần lại không cho thấy hiệu quả rõ rệt về mặt thống kê. Lợi ích cũng thể hiện rõ nhất ở nhóm bệnh nhân ung thư giai đoạn sớm và ở những người tuân thủ kế hoạch tập luyện từ 70% trở lên.

Bệnh nhân ung thư nên tập gì sau khi điều trị để giảm nguy cơ tử vong?