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    Làm thế nào để ăn thêm rau quả mà vẫn giữ bữa cơm quen thuộc?

    Làm thế nào để ăn thêm rau quả mà vẫn giữ bữa cơm quen thuộc?

    Trang Châu
    Trang Châu
    Rau và trái cây nên chiếm khoảng một nửa đĩa ăn, theo mô hình đĩa ăn lành mạnh của Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan. Cách bắt đầu đơn giản là gắp rau vào đĩa trước, rồi mới đến cơm và món đạm.

    Chọn nhiều màu và đổi loại theo ngày. Đây là khung sắp xếp bữa ăn, không phải lời hứa phòng bệnh hay khẩu phần cố định cho mọi người. Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan đưa ra một hình ảnh rất dễ nhớ gọi là Healthy Eating Plate, tạm dịch là đĩa ăn lành mạnh. Trên đĩa đó, rau và trái cây chiếm khoảng một nửa, ngũ cốc nguyên hạt chiếm một phần tư, và phần tư còn lại dành cho nguồn đạm lành mạnh như cá, gia cầm, các loại đậu và hạt. 

    Harvard nhấn mạnh hai điểm: hãy chọn rau quả nhiều màu sắc và đa dạng, và khoai tây không được tính vào phần rau của đĩa này vì ảnh hưởng của nó lên đường huyết giống tinh bột hơn là rau.

    Làm thế nào để ăn thêm rau quả mà vẫn giữ bữa cơm quen thuộc? - Ảnh 1.

    Làm thế nào để ăn thêm rau quả mà vẫn giữ bữa cơm quen thuộc?

     

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