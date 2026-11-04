Nên dưỡng da tay như thế nào sau mỗi lần rửa?

Trong bài viết của Học viện Da liễu Hoa Kỳ, bác sĩ da liễu Diane S. Berson, Bệnh viện NewYork-Presbyterian, giải thích chất tẩy rửa kháng khuẩn thường làm khô da hơn, còn gel sát khuẩn chứa cồn có thể lấy đi lớp dầu giữ ẩm tự nhiên của da.

Bài của Học viện Da liễu Hoa Kỳ cho biết điều này có thể làm da nứt nẻ, kích ứng, khiến bệnh chàm nặng thêm, và khuyên bôi kem dưỡng sau mỗi lần rửa hay sát khuẩn để giúp da phục hồi. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, sản phẩm làm mềm da phủ lên da một lớp màng bảo vệ để giữ độ ẩm lại.